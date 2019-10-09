​Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan geleceğin doktorlarına tavsiyeler

Üniversite olarak kaliteli ve altyapısı sağlam tıp eğitimi vermeyi hedeflediklerini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, tıp mesleğinin sadece meslek değil, sanat olduğunu söyledi. Değişim ve acı çekmenin gelişmenin bir parçası olduğunu belirten Tarhan, eleştirel düşünce ve sorgulamanın önemine işaret ederek iş birliği, takım çalışması ve iletişimin önemini vurguladı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, geleceğin doktorlarına hayal kurun tavsiyesinde bulundu.

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 2011 yılında kurulan ve 2012’de ilk öğrencilerini alan Üsküdar Üniversitesinin 5 fakülte ve bir sağlık meslek yüksek okulunda 20 binin üzerinde öğrencisine eğitim verdiğini söyledi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Alt yapısı güçlü ve kaliteli tıp eğitimi vermeyi hedefledik”

Davranış bilimleri ve sağlık alanında tematik üniversite olmaları dolayısıyla tıp fakültesinin kendileri için önemli bir basamak olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, alt yapısı güçlü ve kaliteli bir tıp eğitimi vermek için çalıştıklarını, ortalamanın üzerinde standartları oluşturduklarını ve 2019-2020 akademik yılında ilk öğrencilerini aldıklarını söyledi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ve Memorial Sağlık Grubu ile iş birliği halinde takım olarak yola çıktıklarını belirtti.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Tıp mesleği sadece meslek değil, sanattır”

Tıp mesleğinin sadece meslek değil, sanat olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, tıp öğrencilerine “kıdemli bir yol arkadaşın tavsiyeleri” şeklinde önerilerde bulundu. 21. yüzyıl becerilerinin geleceği yakalamak açısından önemine işaret eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, öğrencilerinin bu becerilere sahip olması için çalışacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Değişmek ve acı çekmek gelişmenin bir parçasıdır”

21. yüzyıl becerilerinin sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediğini belirten “Geleceğin ihtiyaçlarını gören bir anlayış olursa insan buna göre gelişir ve ilerler. İnsan hayatında değişmek ve gelişmek kimi zaman sancılı ve zordur. Tıp öğrencileri neredeyse 24 saat çalışmak zorundadır. Değişmek ve acı çekmek de gelişmenin bir parçasıdır. Zora talip olacaksınız ve acı çekeceksiniz ve bu şekilde kişi kendini geliştirebilir. Kişi, gelecekteki kazanımları düşünerek şu andaki zorluklara katlanabilir. Dayanıklılık eğitimi bunun için pozitif psikolojinin eğitimlerinden bir tanesidir” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Deneyimleyerek öğrenmede bilgi kalıcı oluyor”

21. Yüzyıl becerilerinden bir tanesinin deneyimleyerek öğrenmek olduğunu kaydeden Tarhan, “Teorik bilgi unutuluyor, oysa yaşayarak ve deneyimleyerek öğrendiği zaman onu unutmuyor. Belleğimize kalıcı bilginin yansıması için sadece görme ve işitme gibi beş duyumuz yetmiyor. Sezgi ve duyguların da devreye girmesi gerekiyor. O zaman bilgi kalıcı oluyor. Biz üniversite olarak bunu yapmaya çalıştık. Hibrit Yönetim ve Eğitim Sistemini uygulamaya çalıştık. Eski klasik sistem yerine uygulamanın daha ilk yıldan yapılmasını hedefledik. Tıp öğrencilerimiz deneyimleyerek öğrensin istedik” dedi.

İş birliği, iletişim ve hayal kurmanın önemini vurguladı

Eleştirel düşüncenin ve sorgulamanın önemini de vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, öğrencilerine çok soru sormalarını ve meraklı olmalarını tavsiye etti. Üniversite olarak öğrenen örgüt felsefesini benimsediklerini, öğrencilerin de hocaların da öğrendiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, iş birliği, takım çalışması ve iletişimin önemini vurguladı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, doktor adaylarına şimdiden network’lerini oluşturmalarını tavsiye etti ve kuvvetli bir hayal gücüne sahip olmaları gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Haydar Sur: “Yüzlerce yıllık tecrübeyle şekilleneceksiniz”

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur da tıp fakültesini kurarken çileli zorlu bir yoldan geçtiklerini ve Memorial Grubu ile yaptıkları iş birliğinin önemli olduğunu söyledi. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve akademisyenlere de teşekkür etti. Prof. Dr. Haydar Sur, “Siz yenisiniz, fakülte yeni ama şu akademik kadronun yüzlerce yılı bulan tecrübesiyle siz burada şekilleneceksiniz” dedi.

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç: “Çok çalışın ve fark yaratın”

Memorial Grubu CEO’su Uğur Genç de açılış konuşmasında bu iş birliğine çok önem verdiklerini belirterek “Sizlere değer katmak ve iyi hekimler yetiştirmek için bu yolculuğa çıktık” dedi. Uğur Genç, doktor adaylarına “Çok çalışın. Çalışmayan başarılı olamaz. Fark yaratın, sıradan olmayın” tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, törene katılan Memorial Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yaşar Aydın’a Hisseden İnsan heykeli takdim etti. Yaşar Aydın da iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlk dersi Prof. Dr. Nevzat Tarhan verdi

Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Pozitif Psikolojinin Tanımı ve Temel Kavramlar” başlıklı ilk dersi verdi. Pozitif psikolojinin doğumdan ölüme kadar bireylerin yaşama bağlanmalarına ve yaşamı daha olumlu bir noktaya götürmelerine yardımcı olan bir alan olduğunu belirten Tarhan, 2000’li yılların başında ortaya çıkan pozitif psikoloji diğer adıyla mutluluk biliminin mutluluğu kazanma silahı olduğunu söyledi.

Cübbe giyme merasimi gerçekleştirildi

Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, Memorial Grubu CEO’su Uğur Genç ve Memorial Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yaşar Aydın tarafından Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesine atanan Dr. Öğretim Üyeleri Sait Cahit Alkış, Ayhan Özşahin, Mehmet Güven Günver, Yunus Veli Emir, Songül Özer, Aydın Ender Süzer, Seda Nur Akyol, Güzin Oğuz Yıldırım, Mehmet Soyarslan, Necati Alp Tabak, Merve Setenay İris Koç, İlknur Bozkurt, Deniz Ergeç, Sevda Yeşm Özdemir ve Yusuf İlker Çömez’e cübbeleri giydirildi.

Törende doçentlikten profesörlüğe atanan Prof. Dr. Turan Tunç, Prof. Dr. Cihan Meral, Prof. Dr. Nur Dilek Bakan, Prof. Dr. Cem Çelik, Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz, Prof. Dr. Engin Acıoğlu, Prof. Dr. Argun Ediz Yorgancılar, Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora ve Prof. Dr. Umut Demirci’ye de cübbeleri takdim edildi.

Üsküdar Üniversitesi TV’den canlı olarak yayınlanan törenin sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.