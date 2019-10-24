​Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Mutlu eden şey haz değil, anlamlı yaşamaktır”

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda düzenlenen 2019-2020 Akademik Yılı törenine akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Türkiye’de 0-3 yaş arası politikalar yetersiz”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, öğrencilere “ilk ders” verdi. Çocuğun gelişiminde 0-3 yaş arası dönemin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Türkiye’de 0-3 yaş arası dönemle ilgili politikalar yetersiz ve ulusal politikamız yok. 0-3 yaş insan beyninin sinir hücrelerinin % 50’sinin geliştiği dönem. Geri kalan 3 yaş sonrasında gelişiyor. Bu dönemde temek kişilik ve karakter oluşuyor. Bu dönemde de annelik ve babalık çok önemli. Bu konuda eğitim yok. Çocukların mutlu olması sadece anne babanın değil herkesin işidir, ulusal politikaya ihtiyaç vardır. Çocuklar rastgele, geleneksel yöntemlerle eğitiliyor. Oysa çağ değişti. Annelik-babalık pratiği değişti ve bunun farkında değiliz. Bunun sistematik olarak değişmesi gerekirdi. Bu alanda neler yapılabileceğine dair incelemeler yaparken Dr. Alain Gregoire’nin çok değerli çalışmalar yaptığını gördük. Sadece İngiltere’de değil, bütün dünyada bu alanda ciddi bir liderlik yaptığını tespit ettik. Bu bizim için hedeflerimiz ve vizyonumuz açısından çok kıymetliydi ve bu nedenle kendisini açılışımıza davet ettik” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Tıp Fakültesi ile bir hedefimize daha ulaştık”

Yeni akademik yıla başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Tarhan, 2011 yılında kurulan Üsküdar Üniversitesi’nin yola çıktıkları günden bu yana hızla ve emin adımlarla büyüdüklerini, bu yıl tıp fakültesini de açarak hedeflerinden birine daha ulaştıklarını söyledi. Prof. Dr. Tarhan, 5 fakülte, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ve 5 enstitüde 21 bin 400 öğrenci ve 500’ü aşkın akademik personeli ile davranış bilimleri ve sağlık alanında tematik bir üniversite olarak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İyi insan yetiştirmeyi görev addediyoruz”

“Üniversitelerin görevi bilim üretmenin yanı sıra toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda çözüm üretmek, bilgilendirme yapmak, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak genç kuşakları tam donanımlı bir şekilde yetiştirmektir” diyen Tarhan, şunları söyledi: “Üniversitemiz sadece iyi hekim, iyi mühendis, iyi psikolog, iyi adli bilimci, iyi gazeteci yetiştirmeyi hedeflemiyor, aynı zamanda tüm bu meslek alanlarında işini en iyi yapacak ‘iyi insan’ yetiştirmeyi bir görev addediyor. Bu kapsamda 2013 yılında zorunlu ders olarak koyduğumuz pozitif psikoloji ve iletişim becerileri dersinde mutluluk bilimini öğrencilerimize öğretiyoruz. Onlara 21. yüzyılın becerilerini kazandırmaya çalışıyoruz. gençlerimize empati, yenilikçilik, girişimcilik, değişimcilik, iş birliği, takım çalışması ve ilişki yönetiminin önemini anlatıyoruz.”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Kaliteye önem veriyoruz”

Üniversite olarak kaliteye önem verdiklerini belirten Tarhan, “Kalite demek aslında maliyet gibi algılanıyor. Kalite maliyeti artırmaz,azaltır. Kaliteli iş yaptığınız zaman kaliteli sağlık hizmeti verdiğiniz zaman hastalığın nüksü önlenir. Hastalığın daha çabuk iyileşmesi sağlanır. Hastanın maliyeti düşer. Kalite orta ve uzun vadede kazandırır. Bu nedenle üniversite olarak kaliteyi önemsiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Mutlu eden haz değil, anlamlı yaşamaktır”

Öğrencilere pozitif ortam oluşturmayı amaçladıklarını, pozitif ilişkiler kurmaya çalıştıklarını, hayatlarına pozitif anlamlar kazandırmak istediklerini belirterek “Biz öğrencilerimizin önüne pozitif eylemler koymak istiyoruz ki insanı mutlu eden şey haz değildir, insanı mutlu eden şey anlamlı yaşamaktır. Gençlerimize mutluluk haz peşine koşmakla değil anlam peşinde koşmakla yakalanacağını anlatmaya çalışıyoruz. Bu nedenle biz üniversite olarak anlam arayışında böyle bir strateji belirledik” dedi.

Akademik yükseltme alanlar cübbe giydi

Akademik Yükseltme Cübbe Giyme Merasimi ile Dr. öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlük unvanı alan hocalara yeni cübbeleri takdim edildi. Üsküdar Üniversitesi Psikiyatri Anne Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazan Aydın da bilgilendirme sunumu yaptı.

Fahri Doktora takdim edildi, cübbe giydirildi

Tören kapsamında, anne ve bebek ruh sağlığı alanında küresel çapta önemli faaliyetler yürüten Southampton Üniversitesi Onursal Kıdemli Öğretim Üyesi, Perinatal Psikiyatrist Dr. Alain Gregoire’a Fahri Doktora takdim edildi. Fahri Doktora gerekçesi Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ve SOBE Müdürü Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar tarafından okundu. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Dr. Alain Gregoire’a cübbesini giydirerek diplomasını verdi.

Dr. Alain Gregoire:”Burada çok etkileyici bir topluluk var”

Düzenlenen törenden ve gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Alain Gregoire, Üsküdar Üniversitesine ve Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a teşekkür etti. “Burada ciddi şekilde çok etkileyici bir topluluk var. Birlikte çalışmak isteyen, öğrenmeyi kavramayı geliştirmek isteyen. Sadece kendiniz için değil, çok aşikar bir şekilde Türk toplumuna yayılacak şekilde ve global topluma yayılacak şekilde bunu yapmak istiyorsunuz ve uluslar arası bir gelişimi hedefliyorsunuz. Bundan hem çok büyük onur duydum hem de çok etkilendim. Bu bana kendimi bu mükemmel topluluğun bir parçası olarak hissettiriyor” dedi.

Dr. Alain Gregoire: “Bu üniversite şahane bir yer”

Psikiyatri alanında çalışmanın zorluklarına değinen Alain Gregoire, “İnsanlar risk faktörlerini anlayamıyor. Bunları ayırt edemiyor, anlıyorlarsa bile hiç bir şey yapmıyorlar ve yapmaya çalışmıyorlar. Eğer tıpta ya da hayatta büyük bir başarı elde etmek istiyorsanız bunu tek başınıza yapamazsınız. Bunu bir ekiple ya da başka insanlarla yapmanız gerekiyor. Eğer bunu kendi başınıza yapmak istiyorsanız o zaman da bu yeterince tutkulu bir hedef değildir. O yüzden bu üniversite şahane bir yer. Çünkü siz bunu bir ekip olarak yapıyorsunuz. Ve muhteşem rektör bile bunu tek başına yapamazdı. Hepinize ihtiyacı var ve sizin de ona ihtiyacı var. Burada klinik bakımda da durum aynı. Birlikte çalışın, birbirinizle iletişim kurun. Hepinizin hedefi aynı hastalarınıza yardımcı olmak ve bütün topluma yardımcı olmak” dedi.

Dr. Alain Gregoire: “Perinatal dönemde “depresyon” dikkate alınmalı”

Dr. Alain Gregoire, “Anne Bebek Ruh Sağlığı ve Yeni Yaklaşımlar” başlıklı konferansında gebeliğin yirminci haftasından doğuma kadar geçen fetüs hayatına ait dönemi ifade eden perinatal döneme dikkat çekti. Bu dönemin annenin fiziksel sağlığı kadar ruh sağlığının da önemsenmesi gerektiğini, bu dönemde ortaya çıkacak ruh sağlığı sorunlarına ilişkin önlem alınmasını gerektiğini vurgulayan Gregoire, bu konuda tüm dünyada sağlık çalışanlarının yapması gereken şeyler olduğunu söyledi. Depresyon ve bipolar bozukluk hastalıklarının bu dönemde takibinin önemli olduğunu hatırlatan Dr. Alain Gregoire, annedeki psikiyatrik rahatsızlıkların ilerleyen dönemde çocukta ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Kahoot uygulaması ile mini yarışma

Konferans Üsküdar Üniversitesi’nde bu yıl akademisyenler ve öğrenciler tarafından kullanılacak Kahoot sisteminin mini uygulaması ile sona erdi. Uygulama kapsamında katılımcılar, Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Dr. Alain Gregoire’nin sunumlarına ilişkin soruları yanıtladı. Soruları en hızlı ve doğru yanıtlayan üç kişiye Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın kitaplarından oluşan bir set hediye edildi.

Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ) TV tarafından canlı olarak yayınlanan tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.