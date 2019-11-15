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Prematüre bebeklerin doğru ve düzenli izlemi hayati önem taşıyor!

Her yıl dünyada 15 milyon bebek, prematüre olarak dünyaya geliyor.1 37’nci gebelik haftasını tamamlamadan doğan prematüre bebeklerin, doğdukları ilk andan itibaren özenli bir yaklaşımla izlenmesi ve bakılması gerekiyor.

Prematüre bebeklerin doğru ve düzenli izlemi hayati önem taşıyor!

Her yıl dünyada 15 milyon bebek, prematüre olarak dünyaya geliyor.1 37’nci gebelik haftasını tamamlamadan doğan prematüre bebeklerin, doğdukları ilk andan itibaren özenli bir yaklaşımla izlenmesi ve bakılması gerekiyor.

15 Kasım 2019 Cuma 11:37
Prematüre bebeklerin doğru ve düzenli izlemi hayati önem taşıyor!

 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eren Özek, özellikle prematüre bebeklerin bakımı ve gelişim süreçlerinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Özek, “Dünyada yenidoğan bebek ölümlerinin önemli kısmı prematüre doğum vekomplikasyonları sebebi ile oluyor. Erken doğan bebekler, akciğer ve diğer organ sistemlerinin gelişimini tamamlamamış olması ve bağışıklık sistemlerinin yeterince gelişmemesi nedeni ile birçok klinik sorun yaşıyorlar. Bu sorunlar, bebeklerin yaşam şansında ve uzun dönem sorunlarında belirleyici oluyor. Enfeksiyonlar açısından da yüksek risk grubunda bulunan bu bebeklerde enfeksiyon kontrolü ve önleme, en etkili seçenekler olmaktadır. Bu sebep ile prematüre bebeklerin yenidoğan hekimlerinin ellerindedüzenli ve yakın takipleri hayati önem taşıyor” dedi.

Doğum anından itibaren takip önemli

17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nde minik kahramanların hayata tutunabilmesi için doğum anından itibaren uygulanacak takibin, bebekler için hayati olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özek; çok küçük bebeklerin yenidoğan uzmanları tarafından takip edilmeleri gerektiğini belirtti. “Prematüre doğan bebeklerin, yaşamaadapte olmaları zaman alabilir ve bebeğin gebelik yaşı küçüldükçe bu süreç zorlu olabilir” diyen Prof. Dr. Özek, “Prematüre doğumun başarıyla yönetilmesi doktor, sağlık personeli ve ailenin birlikte yürüteceği bir ekip işidir. Ayrıca, bilimsel bir yaklaşım ve teknik alt yapı gerektirir. Ancak bu şekilde bebeklerimiz sağlıklı yaşam şansı bulabilir ” diye ekledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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prematüre bebeklerin doğru düzenli izlemi hayati önem taşıyor
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