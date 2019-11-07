Porselen Dişler Hakkında Merak Edilen Her Şey!

Görünüşünüzü ve gülüşünüzü olumsuz yönde etkileyen birçok diş bozukluklarından kurtulmanın pratik bir çözümü de, porselen laminelerdir. Lamineler; kişinin estetik olarak sorun olan ön dişlerine tırnak kalınlığında olan porselen tabakanın yapıştırılmasıyla, doğal ve estetik bir görünüme sahip olmasını sağlar. Lamineler çok ince bir şekilde hazırlandığından genel olarak yaprak porselen olarak da bilinir. Porselen lamineler yapılabilmesi için; diş üzerinden 0,3- 0,7 mm civarında hatta bazı vakalarda diş dokusu üzerinden hiç madde kaldırmadan hazırlanıp uygulandığından, dişler için en koruyucu tedavilerden biridir. Alt yapılarında metal içermezler ve bu durum estetik başarı oranını arttırır. Porselenden üretildikleri için ince ve translüsens, yani yarı geçirgen bir yapıdadırlar.

Porselen lamineler dayanıklı mıdır?

Porselen lamineler, dişlere uygulanıp yapıştırıldıktan sonra gayet kuvvetli yapılardır. Yiyecekleri ısırırken ya da çiğnerken uyguladığınız kuvvet lamineleri yerinden çıkarmayacaktır. Doğal dişleri kırabilecek gıdalar ve kuvvetler laminelerin de kırılmasına neden olabilir. Lamineler özel bir bakım gerektirmez, doğal dişlerin bakımında uygulanan diş fırçalama ve diş ipi kullanımı yeterli olacaktır. Ağız hijyenine dikkat edildiği takdirde uzun yıllar boyunca güvenle kullanabileceğiniz lamineler, çok estetik ve doğal görünümleriyle gülüşünüze özgüven ve güzellik katacaktır.

Porselen lamineler hangi durumlarda uygulanabilir?

Porselen lamineler dişlere çok estetik ve doğal bir görünüm kazandırmaktadır. Estetik bir görünüm ve gülüş kazanmak için ideal bir tedavi yöntemidir.

* Bleaching (beyazlatma) işlemi gibi tedavi yöntemleriyle giderilemeyen, ileri derecedeki antibiyotik, flor vb. renklenmelerin olduğu durumlarda

* Dişlerde bulunan kalıtsal yapı bozukluklarında

* Dişler arasındaki boşlukları (diastema) kapatmak için

* Kırık veya aşınmış dişlerin yeniden restore edilmesinde

* Çapraşık ve eğri dişlerin düzeltilmesi için ortodontik tedaviye alternatif veya yardımcı olarak

* Rengi ve yapısı bozulmuş eski restorasyonların düzeltilmesinde

uygulanabilen estetik bir tedavi yöntemidir.

Porselen lamineler kimlere uygulanabilir?

Porselen lamineler, çene gelişimini tamamlamış kişilere uygulanabilir. Porselen lamine uygulanacak kişilerde; diş gıcırdatma ve sıkma alışkanlığının olmaması veya varsa da minimuma indirilmesi gerekmektedir. Bunun için gece plakları veya botoks uygulaması gibi tedavi yöntemleri mevcuttur.

Porselen lamineler nasıl uygulanır?

Porselen lamine uygulaması için diş yüzeyinden çok az bir miktarda; yaklaşık olarak 0,3- 0,7 mm madde kaldırılması gereklidir. Dişin durumuna göre bazı vakalarda hiç madde kaldırmak bile gerekmeden diş yüzeyine uygulanabilir. Doku kaybı çok az olduğu için lokal anestezi altında hiçbir ağrı hissi olmaz. Hatta bazı vakalarda lokal anestezi ihtiyacı bile olmamaktadır. Günümüzde dişler üzerinden herhangi bir madde kaldırmadan önce hastadan aldığımız ölçü sonrası wax-up işlemi ile hastaya dişlerinin son halinin yaklaşık olarak nasıl olacağını gösterebilmekteyiz. Böylece hastalar daha dişleri yapılmadan dişlerinin nasıl olacağı konusunda meraklarını giderebilmektedirler. Bu durum, hastayı rahatlatmakta ve isteklerini hekime daha rahat aktarmasını sağlamaktadır.

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