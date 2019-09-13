Parkinson, Distoni, Titreme ve Kasılma Hastalarına Müjde!

"Vücudun herhangi bir bölgesindeki sinir sisteminde oluşan aksaklıklarının, düzenlenmesini sağlamak için kullanılan yöntemlerden olan nöromodülasyon yöntemleri ile; parkinson, distoni, tremor yani titreme, sara, şiddetli ağrı, istemsiz hareket ve kasılma gibi birçok sinir sistemi rahatsızlığında, hastaların çözümsüz olarak bilinen birçok şikayeti sonlandırılmaktadır” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Yılmaz, açıkladı.

Nöromodülasyon nedir?

“Nöromodülasyon” kelimesini “sinir sisteminin düzenleyicisi” olarak tanımlayabiliriz. Amaç; vücudumuzun herhangi bir bölgesindeki sinir sisteminde oluşan aksaklıklarının, düzenlenmesini sağlamaktır. Bu aksaklıklar beyinde olabileceği gibi vücudun herhangi bir yerinde de gelişebilmektedir. Beyindeki aksaklıklar sonucunda; halk arasında titremeli felç olarak bilinen Parkinson Hastalığı, şiddetli kasılma ve istemsiz hareketlerle seyreden Distoni Hastalığı ve vücutta, kafada, elde titremelerle seyreden Tremor Hastalığı, son olarak da sara hastalığı olarak bilinen Epilepsi Hastalığı oluşabilmektedir. Vücuttaki aksaklıklar sonucunda ise tedavisi olmayan ağrılar, idrar ve büyük abdest kaçırma veya yetiştirememe gibi rahatsızlıklar ve bazı uzuvlarda kasılmalar gelişebilmektedir. İşte nöromodülasyon ameliyatları bünyesinde topladığımız beyin pili, omurilik pili, mesane pili, vagus pili ve baklofen pompası gibi girişimler tüm bu aksaklıkların düzenlenmesini sağlamaktadır. Günümüzün en teknolojik ve geleceğin en gelişime açık bu ameliyatları, ülkemizde çok fazla yerde yapılamamakta hatta dünyanın bir çok ülkesinden beyin ve sinir cerrahisi uzmanları merkezimize gelerek tarafımızdan eğitim almaktadırlar.

Nöromodülasyon girişimleri nelerdir ve hangi hastalıklarda kullanılır?

Nöromodülasyon ameliyatlarını iki grupta inceleyebiliriz; ilk grupta beyinde oluşan aksaklıklar için kullanılan ve halk arasında beyin pili olarak adlandırılan derin beyin stimülasyonundan bahsedebiliriz. Beyin pili ameliyatı ülkemizde; halk arasında titremeli felç olarak bilinen Pakinson hastalığının, istemsiz hareket ve kasılmalarla seyreden Distoni hastalığının, başta veya ellerde Titreme ile görülen Tremor hastalığının tedavisinde başarıyla uygulanmaktadır. Ülkemizde bu teknolojik ameliyatların yapılabilmesi, hastalarımız için büyük şanstır. İkinci grup ameliyatlar olarak ta vücutta oluşan aksaklıklar için kullanılan omurilik pili, mesane pili, vagus pili ve baklofen pompasını sayabiliriz. Bu grup amelyatlar ise nöropatik ağrı olarak bilinen ve şeker hastalığı başta olmak üzere bir çok kronik hastalıkta görülebilen tedavisi zor şiddetli ağrıların, idrar veya büyük abdest kaçırma veya yetiştirememenin, sara hastalığının ve istemsiz kasılmalarla seyreden spastisitenin tedavisinde başarıyla uygulanmaktadır.

Ameliyattan önce denenebiliyor!

Tüm bu girişimlerin en önemli avantajları arasında önceden test uygulaması fırsatının olmasını, uygulanacak elektrik akımlarının ayarlanabilir olmasını ve girişimlerin kalıcı hasar bırakmamasını sayabiliriz. Bu ameliyatların birçoğu hastayı uyutmadan lokal anestezi altında yapılmakta olup öncesinde test girişimlerinin yapılabilmesi ameliyatların başarı şansını oldukça yükseltmektedir.

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