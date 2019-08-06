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Öykü Arin'e bağışladığı ilik, başka çocuğa umut oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON'da şoför Göksel Akkaşlı'nın, lösemi teşhisi konulan Öykü Arin için başlatılan kampanya kapsamında bağışladığı ilik, lösemi hastası bir başka çocuğun umudu oldu.

Öykü Arin'e bağışladığı ilik, başka çocuğa umut oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON'da şoför Göksel Akkaşlı'nın, lösemi teşhisi konulan Öykü Arin için başlatılan kampanya kapsamında bağışladığı ilik, lösemi hastası bir başka çocuğun umudu oldu.

06 Ağustos 2019 Salı 07:05
Öykü Arin'e bağışladığı ilik, başka çocuğa umut oldu

İzmir'de yaşayan 40 yaşındaki Göksel Akkaşlı, geçen yıl JMML teşhisi konulan Öykü Arin için başlatılan, 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası kapsamında kan bağışı yaptı.

Kızılay yetkililerinin bilgilendirmesiyle donör de olan Akkaşlı, yapılan testler sonucu verdiği iliğin başka bir hastaya uyumlu olduğunu öğrendi.

Akkaşlı, Kızılay Kan Merkezi yetkililerinin kendisinden yeniden kan aldığını belirterek, "Kan aldıktan sonra, 'Bir test daha yapacağız eğer bu da uyumlu çıkarsa süreç daha farklı olacak. Donör olmak ister misiniz?' diye sordular. Ben de seve seve olacağımı söyledim. Daha sonra yapılan testlerde de her şey uyumlu çıktı" ifadelerini kullandı.

Sonrasında bir hastanede genel sağlık kontrolü yapılan Akkaşlı, burada yapılan testlerin de sorunsuz geçtiğini söyledi. Aşılama işlemi döneminin ardından nakil işleminin gerçekleştiğini anlatan Akkaşlı, iliğinin hastaya ulaştırıldığını öğrendiğini ifade etti. 

Donör olduğu kişiyle tanışmak isteğini dile getiren Akkaşlı, "Bakanlık aracılığıyla mektuplaşabilirmişiz. Kendisine henüz yeni bir süreç olduğu için bir şey yazmadım ama 3 ay sonra Bakanlığın verdiği mail adresinden bilgi alabilirmişim" dedi.

'DONÖR OLMAYI KABUL ETTİĞİM GÜN AKLIMA KIZIM GELDİ'

Bağışta bulunduğu hastanın iyi haberlerini beklediğini ifade eden Akkaşlı, "Benim 11 yaşında bir kızım var. Donör olmayı kabul ettiğim gün aklıma kızım geldi. Herkesin evladı çok özeldir. Bu, benim kızım da olabilirdi. Bu şekilde çıktım yola. İnşallah o çoçuğun ailesi de huzurludur. Tek söyleyeceğim, tarifi imkansız bir duygu. Bakanlığımız iki yıl sonra hastamızla beraber karşı karşıya getiriyormuş. İki yıl sonra kardeşimizle bir kahve içmek isterim. Onun sağlıklı olduğunu görmek beni çok mutlu edecek. İnşallah hayırlı haberlerini bekliyoruz." diye konuştu.

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öykü arin e bağışladığı ilik başka çocuğa umut oldu
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