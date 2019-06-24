Öykü Arin'den Güzel Haber!

Geçen yılın Kasım ayında löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin için anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı.

Antalya'da özel bir hastanede 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e 18 Nisan'da annesinden yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Yapılan testler sonucu Öykü'ye nakledilen iliğin tutmadığı anlaşıldı.

Bunun üzerine 3 Haziran'da baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Geçen hafta sosyal medya hesabından Öykü Arin'in durumuyla ilgili açıklama yapan anne Eylem Şen Yazıcı, babasından nakledilen iliğin yüzde 98.5 oranında tuttuğunu, bugün yapılacak basın açıklamasında net bilgi verileceğini açıkladı.

74 gündür steril odada kalan minik Öykü bugün ilk defa dışarı çıktı. Aylar sonra ilk defa hastane dışına çıkan Öykü Arin'i, annesi Eylem Şen Yazıcı, babası Çağdaş Yazıcı ve yakınları yalnız bırakmadı.

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