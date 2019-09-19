"Otizmli çocuklar artık daha güçlü"

Tohum Otizm Vakfı’nın yürüttüğü projede, 9 dernek, vakıf ve federasyon proje ortağı oldu. Proje kapsamında sivil toplum kuruluşlarının kurumsal ve savunuculuk kapasitelerini geliştirme eğitimleri verilecek ve Ulusal Otizm Eylem Planının sürdürülebilir izleme mekanizması oluşturulacak.

Projeyi yürüten Tohum Otizm Vakfı’nın Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, “Otizm görülme sıklığı 59 kişide 1’e yükseldi. Türkiye’deki otizmli sayısı 1.3 milyonu buldu. Eğitim çağındaki 450 bin otizmlinin sadece 30 bini, tek tedavi olan eğitim imkânına kavuşuyor.

Sivil toplum kuruluşlarının kapasiteleri ve iletişimleri güçlendikçe önümüzde yepyeni yollar açılacak. Çok sevdiğim bir söz var; “Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır." Biz bunu gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki bu projenin yaratacağı sinerjiyle otizmli bireyler artık daha güçlü olacak” diye konuştu.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı tarafından desteklenen Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi’nin (Strengthening of Autism Network in Turkey Project) tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen ve Türkiye’de otizm konusunda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarının, kamu yetkilileri ile iş birliğini arttırmayı hedefleyen proje, otizm konusunda Türkiye’de yaşanan çok sayıda sorunun çözümü için önemli bir adım olarak görülüyor.

Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi kapsamında, projeyi yürüten Tohum Otizm Vakfı’nın yanı sıra, Türkiye Otizm Meclisi’ne üye toplam 9 vakıf, dernek ve federasyona; kapasite güçlendirme eğitimleri verilecek ve Ulusal Otizm Eylem Planının sürdürülebilir izleme mekanizması oluşturulacak.

Sezgin: “Önümüzde yepyeni yollar açılacak”

Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, otizm görülme sıklığının 59 kişiden 1’e yükseldiğini ve Türkiye’deki otizmli sayısının 1.3 milyona ulaştığını vurgulayarak, “Eğitim çağındaki 450 bin otizmlinin sadece 30 bini, tek tedavi olan eğitim imkânına kavuşuyor. Sivil toplum kuruluşlarının kapasiteleri ve iletişimleri güçlendikçe önümüzde yepyeni yollar açılacak. Çok sevdiğim bir söz var; Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır. Biz bunu başaracağız. İnanıyorum ki bu projenin yaratacağı sinerjiyle otizmli bireyler artık daha güçlü olacak” dedi.

Otizmli bireyler için tanıdan, bakım hizmetlerine uzanan bir ömürlük ihtiyaçların ahenkli bir çalışmayla karşılanabilmesi için 10 sivil toplum kuruluşu olarak bir araya gelmenin heyecanı içinde olduklarını kaydeden Sezgin şöyle devam etti: “Hep birlikte Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi’ni hazırladık. 15 Ekim 2020’ye kadar Türkiye Otizm Meclisi’ne üye olan sivil toplum kuruluşlarının bir ağ olarak birlikte çalışma kültürünü, kamu yetkilileriyle iş birliği ve iletişimini arttırmak için çalışacağız. Proje kapsamında sivil toplum kuruluşlarının kurumsal ve savunuculuk kapasitelerini geliştirme eğitimleri verilecek. 2013 yılında çalışmaya başlayarak taslağını oluşturduğumuz, 2016 yılında resmi gazetede yayınlanması yolunda büyük katkılar ortaya koyduğumuz Otizm Eylem Planı’nın bilinirliğini birlikte yürüteceğimiz kampanya ile arttıracağız.

Heyecanlıyız. Bizi uzun bir yolculuk bekliyor. Birbirimizden öğrenerek alana katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu kıymetli projeyi hayata geçirmemize olanak sağlayan hibe makamımız Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Dış İşleri Bakanlığı AB Başkanlığı’na teşekkür ederim.”

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