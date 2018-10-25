Organik Salça Nasıl Yapılır?

Makarna, Lütfen! Kurucusu ve Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu organik saçla yapımı hakkında bilgi verdi. Bayburtluoğlu; “Organik salçayı tuzsuz olarak yapıyoruz. Ancak bu noktada kafalar karışabiliyor ve “Tuz olmadan nasıl koruma sağlanıyor, demek ki katkı maddeleri var” gibi cümleler duyabiliyoruz. Özellikle tuz konusunda hassas olan annelerin merak ettiği bu sorunun cevabı aslında teknolojide gizli.

Cep telefonlarının, arabaların, uçakların keyfini sürüyoruz çünkü onların çok teknolojik şeyler olduğunu, yüksek bilim gerektirdiğini düşünüyoruz ve çok sorgulamıyoruz, sadece tüketiciyiz. Ama mutfağa giren herkesin hatta yemek yiyen herkesin gıdanın üretimi ile en azından bir fikri oluyor. Firmalar da sağ olsunlar çok romantik buğday tarlaları, minicik fırınlar kullanarak reklamlarda hiç bizim bu algımızı bozmuyorlar. Hala şalvarlı teyzelerin dibi kararmış alüminyum tencerelerde yaptıkları salçalar gibi üretildiğini sanıyoruz salçaların. Hatta Türkiye salça konusunda aşırı önemli bir ihracatçı iken böyle zannedebiliyoruz...

Salça evaporatörlerde üretilir

Salça, düşük sıcaklıklarda, domates ve biber pürelerini yakmadan, çok dikkatli üretim şekilleri ile üretilir. Aspetik yani mikrobu neredeyse sıfırlanmış ortamlarda doldurulur. Bu yüzden organik ve tuzsuz salçalar açıncaya kadar başlarına bir şey gelmez.

Bilimi, teknolojiyi hastalıkları iyileştirmek, merakımızı gidermek, uçaklarda seyahat etmek için kullanırken gıdacılar da elbette teknolojiden faydalanıyorlar. Önemli olan etik, adil ve rafine olmayan gıdalar üretmek."

"Bilge Mutfağım" Yayınlandı

Makarna, Lütfen! Kurucusu ve Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu’nun ilk kitabı “ Bilge Mutfağım” geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Makarna, Lütfen! Kurucusu ve Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu deneyimlerini bir kitapta topladı. "Bilge Mutfağım" Felibus Kitap etiketiyle çıktı. "Bir gıda mühendisi annenin mutfağından püf noktaları, kış hazırlıkları, tarifler" alt başlığıyla çıkan kitap mutfağa giren herkesin ilgisini çekecek.