Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Organik Salça Nasıl Yapılır?

Makarna, Lütfen! Kurucusu ve Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu organik saçla yapımı hakkında bilgi verdi. Bayburtluoğlu; “Organik salçayı tuzsuz olarak yapıyoruz. Ancak bu noktada kafalar karışabiliyor ve “Tuz olmadan nasıl koruma sağlanıyor, demek ki katkı maddeleri var” gibi cümleler duyabiliyoruz. Özellikle tuz konusunda hassas olan annelerin merak ettiği bu sorunun cevabı aslında teknolojide gizli.

banner396

Organik Salça Nasıl Yapılır?

Makarna, Lütfen! Kurucusu ve Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu organik saçla yapımı hakkında bilgi verdi. Bayburtluoğlu; “Organik salçayı tuzsuz olarak yapıyoruz. Ancak bu noktada kafalar karışabiliyor ve “Tuz olmadan nasıl koruma sağlanıyor, demek ki katkı maddeleri var” gibi cümleler duyabiliyoruz. Özellikle tuz konusunda hassas olan annelerin merak ettiği bu sorunun cevabı aslında teknolojide gizli.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:47
Organik Salça Nasıl Yapılır?

Makarna, Lütfen! Kurucusu ve Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu organik saçla yapımı hakkında bilgi verdi. Bayburtluoğlu; “Organik salçayı tuzsuz olarak yapıyoruz. Ancak bu noktada kafalar karışabiliyor ve “Tuz olmadan nasıl koruma sağlanıyor, demek ki katkı maddeleri var” gibi cümleler duyabiliyoruz. Özellikle tuz konusunda hassas olan annelerin merak ettiği bu sorunun cevabı aslında teknolojide gizli.

Cep telefonlarının, arabaların, uçakların keyfini sürüyoruz çünkü onların çok teknolojik şeyler olduğunu, yüksek bilim gerektirdiğini düşünüyoruz ve çok sorgulamıyoruz, sadece tüketiciyiz. Ama mutfağa giren herkesin hatta yemek yiyen herkesin gıdanın üretimi ile en azından bir fikri oluyor. Firmalar da sağ olsunlar çok romantik buğday tarlaları, minicik fırınlar kullanarak reklamlarda hiç bizim bu algımızı bozmuyorlar. Hala şalvarlı teyzelerin dibi kararmış alüminyum tencerelerde yaptıkları salçalar gibi üretildiğini sanıyoruz salçaların. Hatta Türkiye salça konusunda aşırı önemli bir ihracatçı iken böyle zannedebiliyoruz...

Salça evaporatörlerde üretilir

Salça, düşük sıcaklıklarda, domates ve biber pürelerini yakmadan, çok dikkatli üretim şekilleri ile üretilir. Aspetik yani mikrobu neredeyse sıfırlanmış ortamlarda doldurulur. Bu yüzden organik ve tuzsuz salçalar açıncaya kadar başlarına bir şey gelmez.

Bilimi, teknolojiyi hastalıkları iyileştirmek, merakımızı gidermek, uçaklarda seyahat etmek için kullanırken gıdacılar da elbette teknolojiden faydalanıyorlar. Önemli olan  etik, adil ve rafine olmayan gıdalar üretmek."

"Bilge Mutfağım" Yayınlandı

Makarna, Lütfen! Kurucusu ve Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu’nun ilk kitabı “ Bilge Mutfağım” geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Makarna, Lütfen! Kurucusu ve Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu deneyimlerini bir kitapta topladı. "Bilge Mutfağım" Felibus Kitap etiketiyle çıktı. "Bir gıda mühendisi annenin mutfağından püf noktaları, kış hazırlıkları, tarifler" alt başlığıyla çıkan kitap mutfağa giren herkesin ilgisini çekecek.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.10.2018 12:36
Anahtar Kelimeler:
organik salça yapılır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı: 18 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İçişleri Bakanlığı: 18 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Çay Demleme Şampiyonundan En İyi Çay Demleme Teknikleri
Çay Demleme Şampiyonundan En İyi Çay Demleme Teknikleri
Balonlar Meme Kanseri Farkındalığı İçin Uçuruldu
Balonlar Meme Kanseri Farkındalığı İçin Uçuruldu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim