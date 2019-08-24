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Omurga Sağlığı İçin Düzenli Hareket Edin

Omurga tüm vücudun dengede kalmasını sağlayan temel yapıdır. Kaslar, tendon ve bağlar ile birbirlerine bağlanarak vücudu dengede tutar, omurlar arasındaki esnek disk yapıları vücudun harekete katılmasını mümkün kılar. 7 adet boyun omuru (servikal vertebra), 12 adet sırt omuru (torakal vertebra), 5 adet bel omuru (lomber vertebra), 5 adet sakral ve 4 adet de koksal vertebra bulunduğu omurga sağlığı için düzenli egzersiz yapmak çok önemlidir. Ancak dikkatli olmak gerekir, bilinçsiz yapılan egzersizler ciddi sakatlıklara sebep olabilir. Çünkü yapılan her yanlış hareket omurga üzerine yanlış yük bindirerek sağlıklı olmak için yapılan sporu kişiye zarar verecek bir duruma dönüştürebilir. Liv Hospital Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk düzenli yapılan sporun omurgaya faydalarını anlattı…

Omurga Sağlığı İçin Düzenli Hareket Edin

Omurga tüm vücudun dengede kalmasını sağlayan temel yapıdır. Kaslar, tendon ve bağlar ile birbirlerine bağlanarak vücudu dengede tutar, omurlar arasındaki esnek disk yapıları vücudun harekete katılmasını mümkün kılar. 7 adet boyun omuru (servikal vertebra), 12 adet sırt omuru (torakal vertebra), 5 adet bel omuru (lomber vertebra), 5 adet sakral ve 4 adet de koksal vertebra bulunduğu omurga sağlığı için düzenli egzersiz yapmak çok önemlidir. Ancak dikkatli olmak gerekir, bilinçsiz yapılan egzersizler ciddi sakatlıklara sebep olabilir. Çünkü yapılan her yanlış hareket omurga üzerine yanlış yük bindirerek sağlıklı olmak için yapılan sporu kişiye zarar verecek bir duruma dönüştürebilir. Liv Hospital Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk düzenli yapılan sporun omurgaya faydalarını anlattı…

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:18
Omurga Sağlığı İçin Düzenli Hareket Edin

Bilinçsizce yapılan egzersiz sakatlığa sebep olabilir

Omurga sağlığı için düzenli hareket çok önemlidir. Fiziksel aktivite vücudun enerji tükettiği her türlü hareketi içerir. Egzersiz ise planlanarak, düzenli olarak yapılan hareketleri içerir. İster profesyonel olsun ister kilo vermek için olsun yapılan egzersizlerde omurga sağlığını korumak çok önemlidir. Omurga yoğun kas gruplarının bulunduğu bir bölgedir. Bilinçsizce yapılan egzersizler ciddi sakatlıklara sebep olabilir.Çünkü yapılan her yanlış hareket omurga üzerine yanlış yük bindirerek sağlıklı olmak için yapılan sporu kişiye zarar verecek bir duruma dönüştürebilir.

10 – 15 dakika ısının

Spor öncesinde 10-15 dakika ısınma egzersizleri spor sakatlıklarını önlemede büyük bir öneme sahiptir. Özellikle bu kadar yoğun kas grubunun olduğu omurgada önemi daha da artar. Vücudun yaptığı her hareket omurgayı ilgilendirir. Bunun için yapılan her türlü spor öncesi omurga kaslarının ısınması için egzersiz yapmak gerekir.

Karın ve kaça kaslarınızı sıkın

Egzersiz esnasında karın kaslarının sıkılması omurganın vücudu dengede tutmasına yardımcı olur. Aslında merkez bölgemiz bütün hareketlerde çalışır. Karın kaslarımızı sıkmak hareketi yaparken gövdemizi dik tutmamıza ve belimizin doğal kıvrımını korumamıza yardımcı olur. Kalça kaslarımızı sıkmak, sırtımızın alt bölümünü ve belimizi tek bir parça gibi hareket ettirebilmemizi sağlar.

Ağırlık çalışırken dikkatli olun

Ağırlık çalışması esnasında bel çok sık zedelenen bir bölgedir. Latince lomber (bel) ismini verdiğimiz bu bölge omurganın en hareketli yeridir. Spor esnasında sakatlanma oranı çok yüksektir. Özellikle ağırlık çalışmaları esnasında lomber bel bölgesine yük binmemesi için çok dikkatli olunmalıdır. Hiçbir zaman ağırlık bel hizanızdan daha üste kaldırılmamalı, yerden kaldırma esnasında ise bel kasları değil bacak ve kalça kasları kullanılmalıdır.

Ayaktayken karın ve kalçaya binen yük azaltılmalıdır

Ayakta yapılan ağrılık çalışması esnasında ise karın kasları ve kalça kasları kasılarak bele binen yük azaltılmadır.Boyun bölgesi de bel bölgesi gibi omurganın hareketli bölgesidir. Spor esnasında sakatlanma riski bel bölgesi gibi yüksektir. Özellikle omuz hizası üzerinde yapılan sporlarda ve ağırlık çalışmalarında çok dikkatli olunmalıdır. Boyun kaslarına yük bindiren hareketlerden uzak durulmalıdır.

Bilinçsizce yapılan hareket zarar verir

Sırt bölgesi göğüs kafesi ile eklem yaptığından hareket kabiliyeti yoktur. Sırt bölgesindeki spor sakatlıkları sıklıkla etrafındaki yoğun kas grubu kaynaklıdır. Bunları önlemek için spor öncesi omuz ve sırt kavşağındaki kas gruplarının ısınma egzersizlerine zaman ayırmak önemlidir. Spor esnasında omurga sağlığını korumak bilinçli bir şekilde spor yapmaktan geçer. Bilinçsizce yapılan her hareket sporun vereceği faydadan çok zarara sebep olur. Özellikle profesyonel sporcularda omurga sağlığına daha fazla önem verilmeli ve unutulmamalıdır ki sağlıklı bir vücut sağlıklı bir omurga ile mümkündür.

Anahtar Kelimeler:
omurga sağlığı düzenli hareket edin
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