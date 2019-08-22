“Omega-3 Takviyesi Gerçekten Gerekli Mi?”

Omega-3 yağ asitleri [ALA (alfa-linolenik asit), DHA (dokosaheksaenoik asit) ve EPA (eikosapentaenoik asit)] vücutta üretilmeyen ve sağlığımız için önemli olan besinsel öğeleri olduğunu ifade eden Doç.Dr. Emin Alioğlu, “Omega-3 yağ asitlerinden zengin besinler; yağlı balıklar (lüfer, istavrit, hamsi), yeşil yapraklı sebzeler (semizotu), yağlı tohumlar (özellikle keten tohumu) ve kuruyemişlerdir (ceviz). Doksanlı yıllarda yayınlanan çalışmalarda omega-3 takviyesinin kalp sağlığı üzerine olumlu etkilerini olduğu gösterilmiştir. Öte yandan bu yağ asitlerinin hafızayı güçlendirici etkisinin de olduğunu ileri süren çalışmalar neticesinde bu ürünlerin popülaritesi giderek artmıştır. Omega-3 takviyesi 2012’de ABD’de yetişkinler tarafından kullanılan en popüler ürün olmuştur. Bununla birlikte sonraki yıllarda yapılan çalışmalar, omega-3 yağ asitlerinin takviyesinin faydalı olmadığına yönelik sonuçlara ulaşmış ve omega-3 takviyesinin faydalı olup olmadığı tartışmalarına neden olmuşlardır. En son 2018 yılında omega-3 takviyesi ile yapılan çalışmaların analizinde (77.917 toplam katılımcı, tümü yüksek kalp hastalığı riski altında), omega-3 takviyesinin ölümcül ya da ölümcül olmayan koroner kalp hastalığı riskini azalttığı gösterilmemiştir” dedi.



DOKTOR TARAFINDAN REÇETE EDİLMELİ

Yeni sonuçlar ile eski olanlar arasındaki farkın sebeplerine de değinen Dr. Alioğlu, şunları söyledi : “İnsanları daha fazla deniz ürünleri yemeye iten halk sağlığı mesajları, omega-3’lerin gıdalardan daha fazla tüketilmesine neden olmuş olabilir. Deniz ürünleri yiyenlerin tükettiği miktarların ötesinde ek omega-3’lerin de ekstra faydası olmayabilir. Daha fazla insan, yüksek kolesterolü tedavi etmek için statin ilaçları gibi kalp krizi riskini azaltan ilaçlar alıyor. Omega-3’ler modern ilaç tedavisinin ötesinde ekstra faydalar sağlamayabilir” “Kimler Omega 3 takviyesi kullanmalı” sorusuna da yanıt veren Dr. Alioğlu, “Özellikle ilaç tedavisine rağmen trigliserit değerleri normalin üstünde olan kişilere omega-3 takviyesi önerilmektedir. Doktor tarafından reçete edilen bu takviyenin önerildiği dozda kullanılması faydalıdır” diye konuştu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)