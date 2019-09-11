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Okulda başarı için süt ve spor şart!

Süt ürünlerini sağlıklı beslenmenin temel unsuru olarak değerlendiren Teksüt, başarılı bir okul dönemi için günlük öğünlerde süt, süt ürünleri ve sütlü atıştırmalıklara mutlaka yer verilmesini ve eğitimin sportif aktivitelerle desteklenmesini tavsiye ediyor. Yeni eğitim sezonunda tüm öğrencilere başarı dileyen Teksüt, spora destek olmak amacıyla 2019-2020 sezonunda Bandırma Basketbol Kulübü’ne sponsor oldu.

Okulda başarı için süt ve spor şart!

Süt ürünlerini sağlıklı beslenmenin temel unsuru olarak değerlendiren Teksüt, başarılı bir okul dönemi için günlük öğünlerde süt, süt ürünleri ve sütlü atıştırmalıklara mutlaka yer verilmesini ve eğitimin sportif aktivitelerle desteklenmesini tavsiye ediyor. Yeni eğitim sezonunda tüm öğrencilere başarı dileyen Teksüt, spora destek olmak amacıyla 2019-2020 sezonunda Bandırma Basketbol Kulübü’ne sponsor oldu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 08:46
Okulda başarı için süt ve spor şart!

Süt ve süt ürünleri, bedenin protein ve kalsiyum ihtiyacını en iyi şekilde dengelerken, açık zihin, güçlü konsantrasyon ve doğru kemik gelişimi için büyük önem taşıyor. Araştırmalar, düzenli olarak kahvaltı yapan ve kahvaltıda süt ürünleri tüketen çocuklarda eğitim başarısının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Her gün 2 bardak süt

Protein, kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko, B1, B2, B6, B12 vitamini gibi içerikleriyle süt ve süt ürünlerinin, günlük beslenme ihtiyacına en sağlıklı cevabı verdiğine dikkat çeken Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, “Kahvaltıda ve beslenme çantasında süt ve süt ürünlerine mutlaka yer verin. Özellikle çocuklar kahvaltıda mutlaka 1 bardak süt içmeli. Mümkünse gün içinde veya akşam 1 bardak daha ideal olur. Bununla birlikte hem sabah hem de gün boyu tüketime uygun peynir, tereyağı, ayran, yoğurt gibi pek çok sütlü seçenek ve keyifle tüketilebilecek pek çok sütlü atıştırmalık da var” diye konuştu.

İdeal ikili: Süt + spor

Eğitim döneminin, hem doğru beslenme hem de fiziksel aktivite ile desteklenmesi, ideal bir olgu olarak öne çıkıyor. Özellikle ön ergenlik ve ergenlik dönemlerinde spor, çocuğun enerjisini doğru kullanabileceği, sosyal gelişimini ve özgüven duygusunu artırabileceği bir unsur haline geliyor.

Teksüt’ten spor dünyasına destek

Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşlarından Teksüt, bu olguyu da gözeterek, çocuk ve gençlere olumlu örnek olabilecek bir kategoriye destek verdi ve 2019-2020 sezonunda Bandırma Basketbol Kulübü’ne sponsor oldu. Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü, yeni sportif başarıların yanı sıra alt yapısıyla da yeni ve genç sporcu yetiştirme hedefiyle sezona başlıyor.

Çocukların seveceği lezzetler: Teksüt Çubuk Peynir – Teksüt Misket Peynir

Sağlıklı bir gelişim için sporu ve sütü tavsiye eden Teksüt, keyifle tüketilebilecek, üstelik peynire mesafeli yaklaşan çocukların da seveceği Çubuk Peynir ve Misket Peynir gibi eğlenceli ve lezzetli seçenekler sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
okulda başarı süt spor şart
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