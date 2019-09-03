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Okul Başarısı İçin Düzenli Beslenme Olmazsa Olmaz!

Gıda, beslenme ve sağlık konularında geliştirdiği projelerle toplum sağlığının geleceği için çalışan Sabri Ülker Vakfı, tatilde ihmal edilen beslenme düzeninin okul dönemindeki önemine dikkat çekerek önemli ipuçları paylaşıyor.

Okul Başarısı İçin Düzenli Beslenme Olmazsa Olmaz!

Gıda, beslenme ve sağlık konularında geliştirdiği projelerle toplum sağlığının geleceği için çalışan Sabri Ülker Vakfı, tatilde ihmal edilen beslenme düzeninin okul dönemindeki önemine dikkat çekerek önemli ipuçları paylaşıyor.

03 Eylül 2019 Salı 10:05
Okul Başarısı İçin Düzenli Beslenme Olmazsa Olmaz!

Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin tatil boyunca ihmal edilen, kaçamaklar ya da öğün atlamalarla bozulan beslenmesinin tekrar eski düzene kavuşması, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerinin yanı sıra okul başarısı için de büyük önem taşıyor. Kurulduğu 2009 yılından bugüne, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, okula dönüş döneminde beslenme düzenine ilişkin çok önemli bilgiler paylaşıyor.

Kahvaltıyı atlamayın!

Yaz tatilinde beslenme düzeninde şaşmalar görülebiliyor. Tatil planları, seyahatler gibi dönemlerde bazen aşırıya kaçılabildiği gibi rutin beslenme düzenine oranla öğünler atlanabiliyor. Ancak okul döneminde öğrencilerin, ailelerinde de yardımıyla bedensel ve zihinsel gelişimleriyle birlikte okul başarısına da etkileyen sağlıklı ve düzenli bir beslenme alışkanlığı geliştirmesi gerekiyor.

Bu dönemde ebeveynlerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri ‘kahvaltı etmeyi kabul etmeyen çocuklar” oluyor. Sabah kahvaltısı, çocukların büyüme ve gelişiminde büyük önem taşıyor. Çünkü akşam yemeği veya sonrasında alınan ara öğün ile kahvaltı yapılan zamana kadar geçen 8-12 saat arasındaki açlık süresi, çocuğun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğelerini kendi vücudundaki depolardan sağlamasına neden oluyor. Bu durum enerji açısından bir soruna yaratmasa bile vitamin ve mineraller ile protein açısından kritik olabiliyor. Bu nedenle büyüme ve gelişme süreciyle okul başarısı açısından uzun bir açlık süresinden sonra mutlaka kahvaltı edilmesi gerekiyor.

Kahvaltı okul başarısını arttırıyor!

Kahvaltıda alınan besinlerin çeşitliliği ve miktarı da son derece önemli…yeterli ve dengeli beslenmenin her yaş grubunda besin çeşitliliği ve alınan besinlerin miktarı olduğu düşünüldüğünde, özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocuklarımız ve bunların okul başarısının önemi göz önünde tutulduğunda kahvaltı daha da büyük önem kazanıyor. İyi bir kahvaltı çocukların öğrenme sürecini ve beyin gelişimini de olumlu yönde etkiliyor. Kahvaltı yapan çocukların daha başarılı olduğu, derste konsantrasyon sorunu yaşamadıkları için karşılaştıkları problemleri daha kolay çözebildikleri, okul performanslarının fiziki performans da dahil olmak üzere daha uzun sürdüğü, dolayısıyla daha geç yoruldukları ve kas işlevlerinin daha iyi olduğu biliniyor. 

Okulda yiyorsa menüleri kontrol edin

Çocuklara ara öğün alışkanlığı kazandırmak da aynı şekilde önemlidir. Ara öğünler için çocuğunuzun hoşuna gidecek taze hazırlanmış bir sandviç, süt, ayran, taze ya da kuru meyve, sebze çubukları gibi alternatifler hazırlayabilirsiniz. Çocuğunuz okulda yemek yiyorsa, verilen menülerin bir diyetisyen tarafından kontrol edilerek düzenlendiğinden emin olmalısınız.

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Son Güncelleme: 03.09.2019 10:10
Anahtar Kelimeler:
okul başarısı düzenli beslenme olmazsa olmaz
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