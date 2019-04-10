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Öğretmenler Obezite Eğitimi Verecek!

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfınca öğretmenlerin öğrenci ve velilere 'obezite' ve 'sağlıklı beslenme' konularında eğitim vermesi için protokol imzalandı.

Öğretmenler Obezite Eğitimi Verecek!

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfınca öğretmenlerin öğrenci ve velilere 'obezite' ve 'sağlıklı beslenme' konularında eğitim vermesi için protokol imzalandı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 14:30
Öğretmenler Obezite Eğitimi Verecek!

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı arasında yapılan protokolle 50 öğretmen, kentteki okullarda öğrenci ve velilerine 'obezite' ve 'sağlıklı beslenme' konularında eğitim verecek.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki protokol töreninde, kentteki 50 öğretmenin 137 bin öğrenciyi sağlıklı beslenme ve obezite konusunda bilinçlendireceğini söyledi.

İlk kez Eskişehir'de başlattıkları projeyi Türkiye'ye yaymak istediklerini anlatan Erk, "Eskişehir'deki protokol bizim için bir milat olacak." dedi.

Milli Eğitim, Tarım ve Orman ile Sağlık bakanlıklarının, okul kantinleri konusunda bir araya geldiğini belirten Erk, şöyle konuştu:

"Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul kantinlerinde ambalajlanmış, paketlenmiş bütün endüstriyel ürünlerde logo sistemi mecburi hale gelecek. Biz buna 'trafik ışıkları projesi' diyoruz. İçinde fazla tuz ya da şeker olan ürünler kırmızı damgayla işaretlenecek. İçindeki tuz ya da şeker oranına göre sarı ve yeşil işaretler de olacak. Çocuk o renkli işaretlere göre ürünü satın alacak. Aynı uygulama 1 Ocak 2020'den başlamak suretiyle Türkiye'nin geneline yayılacak. Eskişehir'deki protokol de bize bu konuda yardımcı olacak. Çünkü çocuğun kendisi kantinde denetim yapacak."

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise çocuğun vücut ve ruhsal sağlığının doğru orantılı olduğunu dile getirdi.

Toplumdaki çocukların sağlıklı yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Cırıt, "Sağlıklı beslenen çocuk, geleceğe sağlam adımlarla ulaşacaktır. Biz obeziteyi önlemek istiyoruz. Yetiştirdiğimiz öğretmenlerimiz hem velilere hem de öğrencilere böbrek sağlının önemini anlatıp, obeziteyi engelleyecek çalışmalar yapacak. Böylece aile sağlığını koruyacağız." dedi.

Konuşmanın ardından Cırıt ile Erk, protokolü imzaladı.

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