Ofis çalışanları dikkat! Çekmecenizden bu besinleri eksik etmeyin!

Sonbahar mevsiminde doğru ve dengeli beslenmenin tüyolarını paylaşan Diyetisyen Yusuf Öztürk, mevsim geçişlerinde bol su içmenin ve bitki çayları tüketmenin önemine değinirken ofis çalışanları için 10 beslenme önerisi sunuyor.

Çalışma hayatı günümüzün büyük bir kısmını kaplıyor. Bu büyük zaman diliminde doğru beslenmek çok önemlidir. Ne iş yaparsanız yapın; bu uzun saatlerde beslenmenize dikkat etmeniz şart. Çalışma ortamınızda imkânları zorlayarak sağlıklı besinleri tercih etmelisiniz. Bu sağlıklı tercih iş veriminizi de artırır. Eğer ofiste, masa başında çalışıyorsanız daha çok oturuyor, daha az hareket ediyor olmalısınız. Bu tip çalışma koşullarına uygun beslenme programınız olursa kilo yönetiminiz sizin elinizde olacaktır. Ofis ortamında çalışanlar, iş arkadaşlarının ikramları, toplantılar, iş yemekleri derken ister istemez kendisini kalori havuzunun içinde bulur diye belirten Diyetisyen Yusuf Öztürk, “Bu noktada sağlığını düşünen bilinçli bireyler yemek seçimini de bilinçli yapmalıdır” diyor.

İş’te beslenme önerileri!

1- Öğün atlamayın

Kahvaltınızı az yağlı, sağlıklı besinlerle yapın. Mesela poğaça ya da börek yerine, yumurta, peynir, zeytin ve çayı tercih edin. Unutmayın bir elma, bir kâse yoğurt veya 1 su bardağı süt ve 3 ceviz de kahvaltınız olabilir.

2- Ofis çekmecesi !!!

Çekmecenizde bisküvi, çikolata, cipsler yerine kuru meyveler (kuru kayısı, kuru incir gibi), kuruyemişler (ceviz, fındık, badem gibi) bulunsun. Bu besinler ara öğünleriniz için iyi bir tercihtir.

3- Hayır diyebilmek

İkramlara hayır demeyi bilmelisiniz. Öğle yemeklerinde daha az yağlı yemekler almalı, kızartmalar yerine ızgara, fırında, haşlama pişirme yöntemleri kullanılmış yemekleri tercih etmelisiniz.

4- Öğle arası

Öğle yemeğiniz için dışarı çıkın, yürüyüş yapın. Fast-food, hamburger, pizza yerine; bir çorba, bir sebze yemeği, bir ayran veya bir çorba, bir ızgara et yemeği yiyebilirsiniz. Öğle yemeğinizi ofise sipariş etmek zorundaysanız; ton balıklı salata, tam tahıllı ekmekli sandviçler, ızgara köfte salata, kepekli tost, ayran tarzında menüleri tercih edin.

5- Bitki çaylarını tercih edin

Sürekli çay, kahve, meşrubat tarzı içecekleri tüketmek yerine masanıza bir şişe alın ve bol su tüketin. Ofiste 8-10 bardak su içebilirsiniz. Siyah çay yerine, yeşil çay ya da beyaz çayı tercih edin. Stresi azalttığı için papatya, rezene ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için adaçayı, ıhlamuru tercih edin.

6- Metabolizmanı hızlandır!

Ofiste metabolizmanızı hızlandıran, aktif tutan bazı yiyecek ve içecek gruplarını bilmelisiniz. Metabolizma hızlandıran yiyecekler ve baharatlar grubuna baktığımızda; kırmızı pul biber, karabiber, hardal, hindistan cevizi yağı, protein içerikli yiyecekler, süt ürünlerini görüyoruz. Bunları yemeklerinizde, ara öğünlerinizde, ana öğünlerinde dengeli ve yeterli tüketebilirsiniz.

7- Meyve ve sebzeyi ihmal etmeyin

Meyve-sebze tüketimine de dikkat edin; günde 3-5 porsiyon meyve tüketimi sağlığınızın devamı için gerekir. Ofis ortamında yenebilecek, pişirilebilecek meyve-sebzeleri tespit edip düzenli tüketmek gerekir.

8- Tatlı krizleri için

Tatlı ihtiyacınızı; taze ve kuru meyveler ya da tarçınlı çay ile giderebilirsiniz.

9- Harekete Geçin!

Harekete geçiyoruz. Şirket içinde 4-5 kat için asansör kullanmayın. 9. kat için 7. katta inin.

7. katta bulunan insanlara da bir selam verin. Çalışma masanızda 15-20 dakika da bir 2-3 dakika fiziksel egzersiz için mola verin. Bunun gibi sizi harekete geçirecek aktiviteleri düşünün ve uygulayın.

10- Tüm bunlara ek olarak çalışanlara iyi gelecek bazı besinler;

Ananas, kivi, greyfurt, ıspanak, semizotu gibi yeşil yapraklılar, probiyotik yoğurtlar, kefir, mayasız krakerler, yumurta gibi besinler gün içerisinde daha dinç kalınmasını ve enerjinin korunmasını sağlar.

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