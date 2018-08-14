Obezite Yaşlandırıyor

Bilimsel çalışmalara göre obezite hastalarında beyinyaşının en az 10 yıl daha yaşlı olduğunu vurgulayan Dr. Ergenç, “Hipertansiyon,kalp hastalıkları gibi ölümcül hastalıklar da yaşam süresini kısaltıyor.Obezite ameliyatı olan hastalar hem sağlığına kavuşuyor hem gençleşiyor” dedi.

Obezitenin vücudabirden fazla zararı olduğuna dikkat çeken Obezite Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Tufan Ergenç, “Hastalar obezitenedeniyle tansiyon yüksekliği,kalp hastalıkları, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, karaciğeryağlanması, safra kesesi hastalıkları, eklem problemleri, beynin hızlıyaşlanması ve kanser gibi hastalıklara maruz kalabiliyorlar. Yapılan bilimselçalışmalar obezite hastalığının beyni de yaşlandırdığını gösteriyor. Çağımızınhastalığı cildi de yaşlandırırken, vücutta önemli tahribatlar yaratıyor” diyekonuştu.

Obezite Cerrahı Op.Dr. Tufan Ergenç yaşam kalitesinin arttırılması için vücut sağlığını bozacakölçüde biriken aşırı ve anormal yağ birikintisinden kurtulmanın önemine vurguyaptı. Dr. Ergenç, “Obezite cerrahisinde hastanın kilo vermesi için gıdaalımları ya da besin emilimleri veya her ikisinin birden azaltılmasınıhedefliyoruz. Ameliyat sonrası hastanın kilo verme hızı oldukça yüksek oluyor.Fakat kaybedilen kilonun geri alınmaması için hastalarımızın doktor vediyetisyenlerle işbirliği içinde diyet ve spor yaparak sağlıklı bir yaşamsürmeleri gerekiyor” dedi.

‘Hasta Ameliyattan Kısa SüreSonra Günlük Yaşamına Dönebiliyor’

İlerleyenteknolojinin obezite ameliyatları üzerinde de etkili olduğunu dile getiren Op.Dr. Tufan Ergenç ‘Teknolojinin ilerlemesi obezite cerrahisine büyük katkısağladı. Artık kapalı yani laparoskopik yöntemle yapılan obezite ameliyatlarısonrası, hasta günlük yaşamına çok kısa sürede dönebiliyor. Hastalarımız hemobeziteden hem de obezitenin yan etkisi olan diğer hastalıklardan kurtulmuşoluyor” diye konuştu.

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