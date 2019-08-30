Obezite 925 Hastalığın Nedeni!

Güney Avustralya Üniversitesi’nde 337 bin 536 hasta üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda vücut kitle indeksi (VKİ) ve 925’in üzerinde hastalık arasında doğrudan bir bağlantı olduğu ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılar, genetik verilerden zorlayıcı muayenelere kadar birçok farklı yöntemle elde edilen analiz sonucundan faydalandı. Yüksek vücut kitle indeksinin diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların oluşma riskini de artırdığı belirlendi. Araştırma ayrıca genetik unsurların obeziteyi direkt olarak etkilediğini de ortaya koydu.

Elde edilen en önemli bulgu obezite-diyabet ilişkisinde görüldü. Obezitenin periferik sinir bozukluklarını, kronik bacak ve ayak ülserlerini ve hatta kangren ve böbrek yetmezliğini tetiklediği belirlenirken tüm bunların da diyabete bağlı komplikasyonlar olduğunun altı çizildi.

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, “Obezite çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri. Yapılan tüm araştırmaların sonuçları da bize bunu anlatıyor. Bu araştırma da özellikle tedavi sürecinde, obeziteye bağlı eş zamanlı hastalık riskini düşürmek ve başta diyabeti kontrol altına alabilmek için kan şekeri değerlerinin çok dikkatlice takip edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor” diye konuştu.

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(BSHA)