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Nobel Tıp Ödülü, sahibini buldu! KPSS'de Çıkabilir!

Nobel Tıp Ödülü, kanser tedavisi araştırmaları için Nobel Tıp Ödülü James P. Aliison ve Tasuku Honjo 'ya verildi.

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Nobel Tıp Ödülü, sahibini buldu! KPSS'de Çıkabilir!

Nobel Tıp Ödülü, kanser tedavisi araştırmaları için Nobel Tıp Ödülü James P. Aliison ve Tasuku Honjo 'ya verildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 12:33
Nobel Tıp Ödülü, sahibini buldu! KPSS'de Çıkabilir!

Nobel Tıp Ödülü, kanser tedavisi araştırmaları için Nobel Tıp Ödülü James P. Aliison ve Tasuku Honjo 'ya verildi.

James P. Aliison Kimdir?

  • Doğum tarihi: 7 Ağustos 1948 (70 yıl yaşında), Alice, Teksas, ABD
  • Eğitim: University of Texas at Austin
  • Alan: İmmünoloji
  • Kitaplar: Cancer Immunotherapy
  • Ödüller: Breakthrough Prize in Life Sciences

Tasuku Honjo Kimdir?

  • Doğum tarihi: 27 Ocak 1942 (76 yıl yaşında), Kyoto, Kyoto, Japonya
  • Mezun olduğu okul: Kyoto Üniversitesi
  • Alan: Molecular Immunology
  • Ödüller: Robert Koch Medal and Award
  • Akademik danışmanlar: Osamu Hayaishi, Yasutomi Nishizuka

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.10.2018 12:51
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