Nobel Tıp Ödülü, sahibini buldu! KPSS'de Çıkabilir!

Nobel Tıp Ödülü, kanser tedavisi araştırmaları için Nobel Tıp Ödülü James P. Aliison ve Tasuku Honjo 'ya verildi.
James P. Aliison Kimdir?
- Doğum tarihi: 7 Ağustos 1948 (70 yıl yaşında), Alice, Teksas, ABD
- Eğitim: University of Texas at Austin
- Alan: İmmünoloji
- Kitaplar: Cancer Immunotherapy
- Ödüller: Breakthrough Prize in Life Sciences
Tasuku Honjo Kimdir?
- Doğum tarihi: 27 Ocak 1942 (76 yıl yaşında), Kyoto, Kyoto, Japonya
- Mezun olduğu okul: Kyoto Üniversitesi
- Alan: Molecular Immunology
- Ödüller: Robert Koch Medal and Award
- Akademik danışmanlar: Osamu Hayaishi, Yasutomi Nishizuka
Son Güncelleme: 01.10.2018 12:51