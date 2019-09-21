Neslican Tay'ın Hastalığı Malign Mezenkimal Tümör nedir ve belirtileri nelerdir?

Malign Mezenkimal Tümör, vücutta olumsuzlukları arttıran kötü huylu bir tümördür. Gerekli müdahalenin belirli dönemlerde kolay, belirli dönemlerde ise zor olduğu Malign Mezenkimal Tümör, her zaman doğru belirti göstermemektedir. Peki, Malign Mezenkimal Tümör nedir ve belirtileri neler olmaktadır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Yaygın tutulum yapmış malign mezenkimal tümör, hastanın yaşı ve tümörün yerleştiği noktaya göre değişkenlik göstermektedir. Erken teşhis edilmesi halinde yakalanıp çıkarılabilen malign mezenkimal tümör, çoğu durumda ise çaresiz bırakabilmektedir. Peki, yaygın tutulum yapmış malign mezenkimal tümör nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MALİGN MEZENKİMAL TÜMÖR

Yaygın tutulum yapmış malign mezenkimal tümör, çoğunlukla tespit edilebilmekte ve tedavisi mümkün olabilmektedir. Ancak bazı dönemlerde ise cerrahları çaresiz bırakabilmektedir. Dokuya göre değişiklik gösteren bu tümörler, operasyonel yönlendirmeye neden olmaktadır. Peki, Yaygın tutulum yapmış malign mezenkimal tümör nedir? İşte, o detaylar

Mezenkimal tümörler, erişkinlerdeki primer mediastinal tümörlerin %10 undan daha azını oluşturur. Bu oran çocuklarda daha fazladır. Malign tümör olarak görülme oranı erişkinlerde % 55, çocuklarda % 85 tir. Mezenkimal tümörler, genellikle köken aldıkları başka bölgelerdeki mezenkimal tümörleri taklit etme eğilimindedirler. Ancak boyutları, hastanın yaşı ve tümörün yerleştiği yere göre semptomları değişebilmektedir. Tümörlerin klinik davranışı diğer sarkomlarda olduğu gibi çoğu zaman agresiftir. Benign mezenkimal tümörler ise kimi zaman hızlı büyüme eğilimindedir. Bu durum malign-benign ayrımının yapılmasını zorlaştırabilmektedir. İlginç olan, mezenkimal tümörler ister malign olsun, ister benign, erken yakalandıklarında tam çıkarılma şansları yüksektir. Dahası, malign tümörlerde uzun hastalıksız sağkalım değerleri yakalanabilmektedir. Tüm bu iyimser verilere rağmen, hematojen metastaz ile uzak doku ve organ yayılımı tedavilerinde cerrahları ve klinisyenleri zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenle sınıflandırmaları önem kazanmaktadır. Ancak üzerinde hemfikir olunmuş bir sınıflama da yoktur. Mediastinal mezenkimal tümörler orijinlendiği dokuya göre değerlendirilmiştir.

NESLİCAN TAY'IN HASTALIĞI "MEZENKİMAL TÜMÖR" NEDİR?

Mezenkimal tümörler, erişkinlerdeki primer mediastinal tümörlerin %10 undan daha azını oluşturur. Bu oran çocuklarda daha fazladır. Malign tümör olarak görülme oranı erişkinlerde yüzde 55, çocuklarda yüzde 85 tir.

Mezenkimal tümörler, genellikle köken aldıkları başka bölgelerdeki mezenkimal tümörleri taklit etme eğilimindedirler. Ancak boyutları, hastanın yaşı ve tümörün yerleştiği yere göre semptomları değişebiliyor.

Tümörlerin klinik davranışı diğer sarkomlarda olduğu gibi çoğu zaman agresiftir. Benign mezenkimal tümörler ise kimi zaman hızlı büyüme eğiliminde.Bu durum malign-benign ayrımının yapılmasını zorlaştırabilmektedir. İlginç olan, mezenkimal tümörler ister malign olsun, ister benign, erken yakalandıklarında tam çıkarılma şansları yüksektir. Dahası, malign tümörlerde uzun hastalıksız sağkalım değerleri yakalanabiliyor.

Tüm bu iyimser verilere rağmen, hematojen metastaz ile uzak doku ve organ yayılımı tedavilerinde cerrahları ve klinisyenleri zor durumda bırakmaktadır.

Bu nedenle sınıflandırmaları önem kazanmaktadır. Ancak üzerinde hemfikir olunmuş bir sınıflama da yoktur. Mediastinal mezenkimal tümörler orijinlendiği dokuya göre değerlendirilmiştir.

NESLİCAN TAY NE KANSERİYDİ?

Hastaneden yapılan açıklamada, "Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği yaygın tutulum yapmış malign mezenkimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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