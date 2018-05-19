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Müsteşar Açıkladı: ASM'lere 4 Bin Uzman Personel Alımı Yapılacak

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş yaptığı son dakika açıklamasında, yeni kurulması planlanan Aile sağlık Merkezlerine bin uzman hekim alacaklarını söyledi.

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Müsteşar Açıkladı: ASM'lere 4 Bin Uzman Personel Alımı Yapılacak

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş yaptığı son dakika açıklamasında, yeni kurulması planlanan Aile sağlık Merkezlerine bin uzman hekim alacaklarını söyledi.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 12:45
Müsteşar Açıkladı: ASM'lere 4 Bin Uzman Personel Alımı Yapılacak

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, yaptığı son dakika açıklamasında, aile hekimlerine yönelik bir çalışma başlattıklarını ve bir aile hekimine düşen hasta sayısını düşürmeyi planladıklarını dile getirdi.

Aile hekimlerinin 3 bin civarında hasta baktığını dile getiren Müsteşar Gümüş, 2019'da bu sayıyı 2 bin 500 kişiye indirecek sistemin ön çalışmasını başlattıklarını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Gümüş, 75 bin nüfusa sahip bölgelerde üst düzey sağlık hizmeti verecek merkezler açılacağının altını çizerek "Radyoloji ve laboratuvar hizmetlerinin de olacağı merkezler mini bir hastane görevi görecek. Bu merkezlerde yeni alacağımız aile hekimleri çalışacak. Sözleşmeli aldığımız aile hekimlerini burada istihdam edeceğiz ve merkezlerimiz gece 23.00'e kadar açık kalacak." ifadelerini kullandı.

4 BİN UZMAN HEKİM ALIMI OLACAK

Bu merkezler sayesinde hastanelere gidişlerin azalacağını söyleyen Gümüş şu şekilde devam etti:

"Mahalle bazında yüzde 90 sorunlar çözülecek. Bu sistem hastane acillerindeki yoğunluğu da azaltmış olacak. İlk etapta pilot çalışma başlatıyoruz. Triajı mahalleye alıyoruz. Edirne, Malatya, Silivri, Bartın'da hazırlığını yapıyoruz. Yıl sonuna kadar bunlardan özellikle İstanbul, İzmir, Ankara'yı yapacağız. Bu şehirler çok kalabalık olduğu için buralarda sorun oluyor. Buradaki ekip, aile hekimlerinin kronik takiplerini de yapacak.

Aile hekimi, ultrason çekemiyor bu sisteme geçtikten sonra ultrason da isteyecek, sonucunu alacak. Röntgen çekilmiyor. Vatandaş bunlar olmadığı için oralara gitmek istemiyor. Uzman da burada olacak. Aile Sağlığı Merkezlerini, kamu hastanelerine de afiliye edeceğiz. Bir ara istasyon gibi vatandaşların sorunlarını çözecek. Bu merkezlerde aynı zamanda vatandaş diş hizmetlerinden de yararlanacak."

EMEKLİ UZMAN HEKİMLER DE ÇALIŞABİLECEK

Aile Sağlığı Merkezlerinde emekli olan uzman hekimlerin de çalışabileceğini söyleyen Eyüp Gümüş şu şekilde devam etti:

"24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden sonra pilot illerde uygulama devreye girecek. Örneğin Samsun'da varsa yüz tane uzman isteyen onları alacağız yoksa eğer kamu hastanelerinden görevlendirme yapacağız.

Bu şekilde 4 bin civarında uzman almayı düşünüyoruz. 72 yaşa kadar süre olduğu için emekli olanlardan da olabilir. Şu ana kadar bu hekimlerimizden de 150 başvuru geldi. Bazıları da başladı. Genel durumu uygunsa çalışmaya ihtiyaç da varsa direkt olarak başlattıklarımız da var. Buradaki uzmanlar, ameliyat yapmayacağı için emekli hekimlerimizin de çalışmasında bir engel yok. Hekimlerimiz, kadın doğum takibi yapabilir, gerektiğinde hastane ile ilişkisi olursa sevk almaksızın hastayı gönderebilir. Sistem bir anda devreye girmeyecek. Öncelikle 300 tanesi için çalışıyoruz."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 20.05.2018 11:11
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