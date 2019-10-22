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Muayene Esanasında Hastalıklarınızı Gizlemeyin

Dt.Pertev Kökdemir, ‘’ Diş hekimlerinin aldığı tıbbi öykü bir diğer ismiyle anamnez, yapacağımız tedavinin doğruluğu ve hastaların genel sağlığı açısından son derece önemlidir. Sorduğumuz her sorunun bir sebebi ve bunu dikkate almamız gereken bir durum vardır.’’ dedi.

Muayene Esanasında Hastalıklarınızı Gizlemeyin

Dt.Pertev Kökdemir, ‘’ Diş hekimlerinin aldığı tıbbi öykü bir diğer ismiyle anamnez, yapacağımız tedavinin doğruluğu ve hastaların genel sağlığı açısından son derece önemlidir. Sorduğumuz her sorunun bir sebebi ve bunu dikkate almamız gereken bir durum vardır.’’ dedi.

22 Ekim 2019 Salı 09:16
Muayene Esanasında Hastalıklarınızı Gizlemeyin

Hastalar bazen sorularımıza doğru cevap vermekten kaçınırlar. Söz konusu olan kendi sağlıkları olduğundan mutlaka doğru cevaplar verilmelidir diyen Dt.Kökdemir, bazen genel sağlık durumları ile ilgili olarak direk hekimleri ile de iletişime geçilmesinin gerekli olduğunu ve tedaviye genel sağlık hekiminin de yazılı onay verilmesi ile tedaviye başlandığını sözlerine ekledi.Örneğin şeker hastalığı olan bir bireyde hastanın şeker düzeyi normal sınırlar içerisindeyse yine de hastaya özel ‘’akıllı hidrofilik implantlar’’ uygulanması implantın uzun dönem başarısı için daha doğru olacaktır. Ancak anamnez alınırken hasta ilaçlarını düzenli aldığı için şeker öyküsünü gizlerse hasta için en ideal implant uygulaması yapılmayacaktır. Bu da implantı uzun dönem başarısını etkileyecektir.

Anamnez hastanın tıbbi geçmişidir. Hastanın kendisinden veya yakınlarından geçmiş veya var olan hastalıkları ve alerjik durumları hakkında bilgilerin tümünü kapsamaktadır.

Dt.Kökdemir, ‘’Anamnez alırken sorduğumuz soruların genel amacı, tedaviyi ve hastanın sağlığını etkileyebilecek her türlü bilgiye ulaşmak ve bu doğrultuda önlem alarak en doğru tedaviyi planlamaktır.’’ dedi.

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muayene esanasında hastalıklarınızı gizlemeyin
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