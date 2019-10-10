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Mobil KETEM Tırı Faaliyete Başladı...

İzmir Valiliği ile İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçı Birliklerinin katkılarıyla alınan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün kullanımına verilen Mobil KETEM Tırı faaliyete başladı.

Mobil KETEM Tırı Faaliyete Başladı...

İzmir Valiliği ile İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçı Birliklerinin katkılarıyla alınan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün kullanımına verilen Mobil KETEM Tırı faaliyete başladı.

10 Ekim 2019 Perşembe 12:11
Mobil KETEM Tırı Faaliyete Başladı...

İzmir’in Çiğli İlçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Uniteks Firmasının bahçesinde düzenlenen törene Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Kanser Dairesi Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, Çiğli İlçe Kaymakamı Kaya Çıtak,  sağlık yöneticileri ve çalışanları ile firma yetkilileri ve çalışanları katıldı. 

“Kanser Taramaları, Mobil KETEM Tır ile kesintisiz devam edecek…”

İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, İzmir’de 2016 yılından itibaren İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın bizzat koordinasyonunda titizlikle devam etmekte olan “İzmir Mobil KETEM Destek Projesi’nin” Mobil KETEM Tır ile kesintisiz bir şekilde hizmet vereceğini söyledi.

“Mobil TIR’da özellikle kırsalda yaşayıp kanser taramalarına ulaşımda sıkıntı yaşayan ve mesai saatlerinde çalıştığı için taramasını yaptıramayan kişilere meme kanseri, rahim ağzı kanseri ile kolorektal kanser taraması yapılması planlanmıştır.” şeklinde konuştu. 

“Mobil Taramalar sayesinde bugüne kadar pek çok insanın hayatına dokunuldu.”

İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız da Mobil Ketem Destek Projesi kapsamında sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptıklarını, bugüne kadar pek çok insanın hayatına dokunduklarını hatırlattı. “Bugün burada başlayacak olan kanser tarama çalışmalarının diğer firmalara da örnek teşkil edeceğini düşünüyorum” diyen Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, kanserle mücadelede işbirliğinde bulunan, emek veren herkese teşekkür etti. 

Kanser Kayıtçılığındaki çalışmaları için İzmir’e Teşekkür…

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de konuşmasında İzmir’in, Türkiye’de kanser kayıtçılığına başlayan ilk il olduğunu ve uluslararası standartlarda başarı ile kanser kayıtçılığına devam ettiğini vurguladı.  İzmir Kanser Kayıt Merkezi’nin 20 yıllık deneyimi ve sürekliliği nedeniyle 2013 yılında Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından Kuzey Afrika ile Orta ve Batı Asya bölgesinde yer alan Kanser Kayıt Merkezleri için eğitim merkezi olduğunu da kaydetti. 

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe konuşmasının ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün kanser kayıtçılığındaki örnek çalışmalarından dolayı İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop’a Teşekkür Belgesi takdim etti. 

Mobil KETEM Tırı kurdele kesiminin ardından ziyaretçilere tanıtıldı. Tören, kokteyl ve günün anısına çekilen fotoğraf merasiminin ardından sona erdi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.10.2019 12:14
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mobil ketem tırı faaliyete başladı
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