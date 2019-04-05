Mide Bulantısına Ne İyi Gelir? Kısa Çözümleri Sizler İçin Derledik!

Mide bulantısı birçok nedenle yaşıyor olabileceğimiz bir durum. Bazen hiç istenmeyen bir anda kabus gibi çökebilir. Toplantıda, otobüste, işyerinde, misafirlikte ve buna benzer birçok uygunsuz urumda başımıza gelebilir ve kötü sonuçlar yaşanabilir. Apandisitten beyin tümörüne, kanserden gıda zehirlenmesine kadar birçok hastalığa işaret olabilir. Bunu yaşamamak ve sebeplerini bulmak için yaptığımız araştırmayı sizlerle paylaşıyoruz. İşte sebepleri ve çözümleriyle mide bulantısı!

Mide bulantısı, bazen basit bir sebeple karşımıza çıkabilir. Bir koku sebebiyle veya arabada bir anda kötü hissedebiliriz. Bunun dışında gerçekten önemli bir probleme veya rahatsızlığa da işaret etme olasılığı vardır.

Mide bulantısı şu hastalıklar nedeniyle görülebilir: Apandisit, Beyin tümörü, Kanser, Diyabet, Grip, Alkolizm, Gıda zehirlenmesi, Gastroenterit, Reflü, Kalp krizi, Böbrek yetmezliği, Migren, Ülser, Hepatit.

Özellikle apandisit gibi ölümcül hastalıklara işaret olabilen mide bulantısı ve kusma yaşadıktan sonra mutlaka bir doktora gitmek faydalı olacaktır. Aynı mide bulantısı bağırsak tıkanması gibi bir nedenle olabilir. Bağırsaklardan atılamayan vücut atıkları mideye baskı yaparak mide bulantısına neden olurlar. Bunu ağır bir şekilde kusarak sonuçlandığında anlayabiliriz ama kusmasanız dahi bağırsaklarınızda da bir problem olabilme ihtimalini göz ardı etmeyiniz.

Tansiyon rahatsızlıkları nedeniyle de mide bulantısı yaşıyor olabilirsiniz. Tansiyonunuzu takip altına alarak bu konuda tıbbi yardıma ihtiyacını olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Bu arada sadece hastalık değil gebelik durumunda da mide bulantısı yaşayabilirsiniz.

Hızlı nefes alma, çarpıntı, kusmukta kan görülmesi, kusmuktan dışkı kokusu gelmesi, bayılma, bulanık görme, yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı, şiddetli ishal, göğüs ağrısı ile birlikte mide bulantısı görüyorsanız acilen bir doktora görünmeniz gerekebilir.

Bunların haricinde bir mide bulantınız varsa aşağıdaki basit öneriler sizleri mide bulantısından kurtaracaktır. İşte o öneriler:

Ferahlatıcı kokular koklamak,

Kısa süre uzanmak veya oturmak,

Ekşi bir içecekten bir yudum almak,

Yoğurt tüketmek,

Tuzlu kraker yemek,

Zencefil çayı tüketmek,

Nane limon karışımı çay için,

Elma yemek ciddi bir fayda gösterir,

Haşlanmış patates veya püre midenizi toparlamaya faydalı olacaktır.

Mide bulantısına bu saydığımız basit önlemler ile çare bulmak mümkün. Bunların yanı sıra gazlı içeceklerden uzak durmanız, stresli ortamlarla aranıza mesafe koymanız, kendinizi sakinleştirmek için bazı basit teknikler bulmanız, düzensiz beslenme gibi alışkanlıklarınız varsa terk etmeniz, sigara tüketimini sonlandırmanız gibi bazı öneriler de sizi mide bulantısından kurtarabilir. Her şartta başka hastalıkların göstergesi olabilecek mide bulantısına doktor vasıtasıyla çözüm bulmanızı tavsiye ediyoruz. Doktora başvurmak erken tanı ve tedavi imkanı bulmanızı ve hastalığınız var ise bundan kolayca kurtulmanızı sağlayacaktır.

Yukarıda saydığımız basit önlemler aynı zamanda önleyici etkileri olan çözümlerdir. Mide bulantısı bazı zamanlar sıklıkla karşılaştığınız bir problemse bu önlemler yardımıyla daha az hissedebilir ve problemleri daha az yaşayabilirsiniz. Ama önceliğin stresten uzak durmak ve doğru beslenmek olduğunu unutmayınız.