Mide Ağrısı Nasıl Geçer?

Stres, aşırı yorgunluk, sigara ve alkol kullanımı, genetik faktörler, bilinçsiz tüketilen ilaçlar, yanlış beslenme biçimleri, gazlı içecek tüketimindeki artış ve buna benzer birçok sebepten dolayı mide ağrısıyla baş başa kalmaktayız. Mide ağrıları çoğu kişiyi hastanelik edecek düzeye bile varmaktadır. Peki neden olur mide ağrısı ve nasıl geçer? İşte sizler için yaptığımız araştırma!

Mide ağrısıyla ilgili öncelikle bilmemiz gereken başlık hangi nedenlerle mide ağrısı çektiğimizi öğrenmek olacaktır. Neden mide ağrısı çektiğimizi sizlere kısaca listeleyelim:

Stres, çağımızın belası. Tüm insanlar; gerek ekonomik, gerek çalışma koşulları, özel hayatları ve daha bir çok nedenle stres altında yaşamaya çalışıyorlar. Stresin ilk değdiği noktaysa midemiz. Mide asitlerini yükselten stres bizi kansere kadar yol açabilecek ağır bir yere sürükleyebiliyor. Mide hastalıkları; gastrit, reflü, ülser, kanser ve benzeri hastalıklara sahip olmamız nedeniyle mide ağrısı çekiyor olmamız muhtemel. Doktora mutlaka gidin. Yanlış beslenme; fast food tarzı beslenme, düzensiz beslenme, yiyecek üretiminde son yıllarda yaşanan art niyetli üretim tarzı, alkol, sigara ve benzeri nedenlerle mide ağrısı çekebiliyoruz. Aşırı kilolu olmak ta etkili tabii.

Bu ve buna benzer birçok sebep saymak mümkün. Sizler için genel başlıklar olarak derlemiş olduk. Peki çözüm için neler yapmalıyız? Bu ağrılardan nasıl kurtulabiliriz?

Öncelikle mide ağrınızın daha ciddi sorunların habercisi olabileceğini bilerek doktorunuza acilen başvurmanız gerektiğini unutmayın. Yaptıracağınız tetkikler ile erken tanı ve tedavi sağlığınızı ve hayatınızı kurtarabilir. Doktorunuzun vereceği reçeteye mutlaka uyun. Günlük mide ilaçları ile kısa sürede ağrısız günler tekrar gelebilir. Mutlaka önemseyin. Bitkisel önerilerimiz var tabii ki! Limon ve kimyondan başlayalım. Midenizde aşırı asit nedeniyle sorun var ise limon ve kimyon ikilisi bu dengeyi kurarak midenizde ciddi rahatlama sağlayacaktır. Yaklaşık yarım bardak limon suyuna az bir miktar kimyon ekleyip için. Papatya çayı; mide kaslarının kasılması ile oluşan ağrılara iyi gelmesinin yanı sıra genel anlamda ferahlatıcı bir etkiye sahip olması nedeniyle mutlaka hazımsızlığı da ortadan kaldıracaktır. Yoğurt tüketimini arttırın. Yoğurt hem midenize hem de bağırsaklarınıza büyük bir şifa kaynağıdır. Sindirimi kolaylaştırması nedeniyle ağrılarınıza çözüm olacaktır. Evde kendiniz yapabilirseniz bu şifayı 5’e katlamak mümkün. Zeytinyağı tüketin. Zeytinyağı her anlamda şifa kaynağıdır. Midenizde olan veya olması muhtemel olan her türlü derde devadır. Ülsere kadar geniz yelpazede birçok hastalığı yok etme yeteneği zeytinyağında mevcuttur. Zeytinyağını organik bulmak önemli. Memleketten getirtebilenler şanslı. Süt için. Dolu dizgin içmenize bile gerek yok. Özellikle gece artan ağrılarınız varsa yatmadan önce bir çay bardağı bile içseniz sabaha kadar ağrısız bir gece garantidir. Eğer süt kokusunu sevmiyorsanız, burnunuzu kapatın ve için ama mutlaka için. Maden suyu tüketmek özellikle Türk mutfağının ağır besin içeriği nedeniyle, biz Türklere önemli bir yardımcı. Avrupalılar maden suyu tüketimine büyük özen gösteriyorlar. Bizler de bu tüketimi arttırmalıyız. Sadece ağır öğünler sonrası değil.

Birçok şifa kaynağı ürünler mide ağrılarınızı engellemek mümkün ama her türlü sancı başka bir soruna delalet edebilir. Lütfen doktorunuza başvurmayı unutmayınız.