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Mevsimsel Saç Dökülmesinin Nedenleri ve Bu Güz Saç Dökülmesini Azaltmanın Beş Yolu

Yaz aylarında güneşe maruz kalan saçlar, havuzda klorun, denizde tuzlu suyun etkisiyle, kırılgan, kuru ve kırılmaya eğilimli oluyor. Peki, bu mevsimde saçlar neden dökülüyor ve dökülen saçlara nasıl bir bakım yapmak gerekiyor?

Mevsimsel Saç Dökülmesinin Nedenleri ve Bu Güz Saç Dökülmesini Azaltmanın Beş Yolu

Yaz aylarında güneşe maruz kalan saçlar, havuzda klorun, denizde tuzlu suyun etkisiyle, kırılgan, kuru ve kırılmaya eğilimli oluyor. Peki, bu mevsimde saçlar neden dökülüyor ve dökülen saçlara nasıl bir bakım yapmak gerekiyor?

19 Eylül 2019 Perşembe 10:43
Mevsimsel Saç Dökülmesinin Nedenleri ve Bu Güz Saç Dökülmesini Azaltmanın Beş Yolu

Yaz aylarında güneşe maruz kalan saçlar, havuzda klorun, denizde tuzlu suyun etkisiyle, kırılgan, kuru ve kırılmaya eğilimli oluyor. Peki, bu mevsimde saçlar neden dökülüyor ve dökülen saçlara nasıl bir bakım yapmak gerekiyor?

Saçın deriyi güneş ışığından ve dış etkenlerden koruyan bir işlevi olmasına rağmen, daha çok kozmetik bir organ haline dönüştüğünü belirten Çevre Hastanesi doktorlarından Dermatolog Dr. Arpi Tırpancı; saçın duyu algısı sağlaması nedeniyle de bir duyu organı fonksiyonu bulunduğunu söyledi.Saç dökülmelerinin mevsimsel nedenlerden mi, yoksa sağlık sorunlarından mı kaynaklandığının tespit edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Tırpancı şöyle konuştu; Saç hastalıklarının bir kısmı kalıtımsaldır. Bunun dışında, deride kalıcı hasar bırakan, hasarı göstermeyen, erkek tipi, enfeksiyonlara bağlı saç dökülmeleri görülebilir. Beslenme bozuklukları, kontrolsüz diyet yapmak, anemi (kansızlık) , hipotiroidizm, protein metabolizma bozuklukları, saçta dökülmeye incelmeye, kırılmaya, renginde matlaşmaya neden olur. Yaz sonrası güneşin ısısı, ışığı, havuzun kloru, denizin tuzlu suyu saçı kırılgan, kuru ve kırılmaya eğilimli yapabilir. Mevsimsel nedenlerden dolayı saçınız dökülüyorsa basit uygulamalar yapabilirsiniz”

1.Yediklerinize Dikkat Edin!

Yedikleriniz saç sağlığınıza etkisi vardır. Sadece sağlığınız için değil, saçınız ve cildiniz için de dengeli bir diyet yemek önemlidir. Avokado, badem, hindistancevizi yağı, somon ve chia tohumu gibi yağ asitleri açısından zengin yiyecekler eklemek sağlıklı saçları desteklemeye yardımcı olabilir.

2.Saç Büyümesini Destekleyen Ürünler Kullanılması,

Saç büyümesiyle formüle edilmiş ürünlerin kullanılması saç dökülmesini engellemeyebilir, ancak yeni büyümeyi destekleyebilir. Daha kalın, daha uzun saçları uyarmaya yardımcı olan büyüme faktörleriyle zenginleştirilmiş ürünler mevsimsel saç dökülmesi sırasında fark yaratabilir.

3.Saçın Kısaltılması ile İlgili

Uzun saçı gergin bağlama veya tarama esnasında köklere gelen çekme kuvvetini azaltmak gerekir. Saç dökülmesi mevsimsel hasardan kaynaklanıyorsa, saçınızı kesmek saç dökülmesini azaltmasa da tararken sıkıca bağlarken yıkarken eklenen hasarı azaltabilir Fakat saç kesme kıl foliküllerine kesinlikle pozitif etki yapamaz.

4.Saç Bakımına Önem Verin!

Kuru saçlara bakım yapmak, zayıflamış, zarar görmüş saçlara bakım kremi maskesi kullanmak, saçları nemlendirmek ve beslemek saç gelişimine yardımcı olur.

5.Saçlara Isıİle Şekillendirmeye Ara Verin!

Mevsimsel saç dökülmesinin etkilerini azaltmak için saçınızı daha az şekillendirmeye çalışın. Kıvrılmış maşalar ve düzleştiriciler tarafından saça verilen ısı hasar görmüş saçlara çok zarar verebilir. Kırılgan hale gelmesine ve kırılmaya neden olabilir. Saçlarınızı yatmadan önce örmek veya sünger kıvırıcılarda uyumak, ısı olmadan stil vermenin harika yollarıdır.

Saçların ve tırnakların deri ekleri olduğuna dikkat çeken Çevre Hastanesi doktorlarından Dermatolog Dr. Arpi Tırpancı, saç sorunları yaşandığında tırnak bozukluklarının bu soruna eşlik edebileceğini söyledi ve saç hastalığı nedeniyle başvuran hastaların tırnak muayenesini de yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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mevsimsel saç dökülmesinin nedenleri bu güz saç dökülmesini azaltmanın beş yolu
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