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Meteoroloji hastalık uyarısı yaptı

Bütün Türkiye yarından sonra Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

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Meteoroloji hastalık uyarısı yaptı

Bütün Türkiye yarından sonra Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

24 Eylül 2018 Pazartesi 14:22
Meteoroloji hastalık uyarısı yaptı

Hava sıcaklığının 8 ila 15 derece arasında azalması bekleniyor. İstanbul'da yarın ve çarşamba aralıklarla kuvvetli poyraz rüzgarıyla birlikte sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede azalarak en yüksek sıcaklığın 19 ila 21 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hava sıcaklıklarında kısa sürede beklenilen ani ve hissedilir değişimlerin meydana getireceği sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli,tedbirli ve karşı önlemli olunması istendi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hava sıcaklıklarında kısa sürede beklenilen ani ve hissedilir değişimlerin meydana getireceği sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Son dakika... YarÄ±ndan itibaren dikkat SÄ±caklÄ±k 15 derece dÃ¼Åecek. Meteoroloji hastalÄ±k uyarÄ±sÄ± yaptÄ±

Kaynaklar; Hürriyet

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Son Güncelleme: 24.09.2018 15:19
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meteoroloji hastalık uyarısı yaptı
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