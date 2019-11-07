Meslek ve hobi egzama sebebi olabilir!

Günlük hayatta kullanılan ve karşılaşılan çeşitli maddelerin hastalığın nedeni veya alevlendiricisi olabileceğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Temizlik, bulaşıkla uğraşan kişiler, fırın işçileri, kuaförler, diş teknisyeni, doktor, hemşire gibi sağlık personelleri, çimento, tuğla, boya, resim, maket, bahçe işi ile uğraşan kişiler tahriş edici ve alerjen maddelerle daha sık maruz kaldıkları için el egzaması gelişmesine daha yatkındır.İş yaparken yüzüklerin çıkarılması tahriş edici maddelerin yüzüklerin altında birikmesini engeller” açıklamasında bulundu.

Egzamanın, kaşıntı, kızarıklık, kuruluk, kepeklenme, deride kalınlaşma, su dolu kabacıklar ve sulantı şeklinde görülebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Bazı ilaçlar ve güneş ışınları özellikle ışığa duyarlılığa bağlı gelişen egzamalarda hastalığı tetikleyebilir. Mesleki olarak yağlı ürünler, metalik sıvılarla temas ve soğutucu malzemeler irritasyona neden olabilir” dedi.

Bazı meslek grupları egzamaya neden olabiliyor

Hastalığın özellikle kalıtsal olarak deri reaksiyonu vermeye yatkın bireylerde daha sık görüldüğünü vurgulayan Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Bazı meslek grupları tahriş edici ve alerjen maddelere daha sık maruz kaldıkları için el egzaması gelişmesine yatkındır. Özellikle temizlik, bulaşıkla yoğun uğraşan kişiler, fırın işçileri, kuaförler, diş teknisyeni, doktor, hemşire gibi sağlık personeli, çimento, tuğla ve boya işi ile uğraşanlar, resim, maket, bahçe işi ile uğraşan kişilerde egzama oluşma ihtimali daha fazla. Kişinin mesleği kadar hobileri de önemli” şeklinde konuştu.

Egzamanın her evresinde kaşınma görülebilir

Egzamanın başlangıç dönemi belirtilerinin kızarık ve şiş bir zeminde çok sayıda su dolu kabarcıklar ve bunların hızla açılmasıyla sulantı ve kabuklanma olduğuna dikkat çeken Dr. Kübra Esen Salman, “Sonraki dönemde hafif kızarık bir zeminde çok sayıda kepeklenme ve kabuklanma gözlenirken, kronik yani ilerlemiş dönemde ise deri kalınlaşmış ve üzerinde kepeklenme belirgindir, yarıklar, çatlamalar ve kanama gelişebilir. Hastalık nedenine göre de farklı dönemlerde seyredebilir ve her dönemde kaşıntı görülebilir” açıklamasında bulundu.

Egzama tedavisinde düzenli ilaçlar mutlaka hekime bildirilmeli

Egzama tedavisine başlamadan önce gebelik, emzirme, dahili hastalıklar ve farklı sebeplerden ötürü düzenli olarak kullanılan ilaçlarla ilgili doktorun mutlaka bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Deriye sürülerek uygulanan steroidli kremler kaşıntı ve kızarıklığın giderilmesinde, egzamanın iyileşmesinde yararlıdır. Egzama sulantılı ise doktorunuzun önereceği ilaçlar ile ıslak pansuman uygulaması, deri kalınlığı belirgin ise deri kalınlığını azaltıcı tedaviler gündeme gelebilir” açıklamasında bulundu. Hastalık çok şiddetli ise deri dışında steroidlerin ağız, damar, kas uygulamaları yoluyla da verilebildiğine dikkat çeken Dr. Salman, “Bu tedavilere yanıt alınamıyorsa pimekrolimus, siklosporin, metotreksat, fototerapi gibi diğer tedavi seçenekleri uygulanabilir” dedi.

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