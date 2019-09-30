Meme Kanseri ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlara Dikkat!

Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Ömer Uslukaya, meme kanseri hakkında doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

1-“Mamografi kanser yapar”

Yanlış. Halk arasında mamografinin kansere neden olduğu şeklinde bir inanış bulunmaktadır. Ancak bunun gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır. Çünkü mamografi çekiminde uygulanan radyasyon düzeyi çok düşüktür. Bununla birlikte mamaografi hastalığın teşhisi ve seyri esnasında doktora önemli bilgiler verir. Genç yaşta da istenebilir ancak memenin genç yaştaki yapısal özelliklerinden dolayı yeterli bilgi alınamayabilir.

2- “Doğum yapmış kadınlarda meme kanseri olmaz”

Yanlış. Doğum yapmak veya çocuğu emzirmek meme kanserine karşı riski azaltabilmektedir. Ancak doğum yapmak veya emzirmek meme kanserine karşı tam bir koruma sağlamamaktadır.

3- “Memedeki kitleden parça aldırmak (biyopsi) eğer kitle kanserse yayılmasına yol açar”

Yanlış. Kitleden parça aldırmak yani biyopsi işlemi yaptırmak kanserin tanısını koymada en güvenilir yoldur. Ayrıca kanserin türü ve birtakım özellikleri hakkında doktora önemli bilgiler verir. Bu bilgiler tedavi sürecinde çok önemlidir. Biyopsi işleminin kanserin yayılmasıyla bir ilgisi bulunmamaktadır.

4- “Meme kanseri tanısı konulmuşsa tüm meme ameliyat ile alınır”

Yanlış. Meme kanseri çok ileri evre değilse yani erken teşhis konulmuş ise genellikle memenin çoğunun alınmasına gerek yoktur. Günümüzde artık onkoplastik meme cerrahisi yapılmaktadır. Böylece kozmetik açıdan tatminkar sonuçlar elde edilmektedir. Ayrıca memenin tümü alınsa bile hastanın kendi dokularından hazırlanan veya protezler ile hastanın memesi tekrar oluşturulmaktadır.

5- “Meme kanseri ameliyatı sonrası kolumu kullanamayacağım”

Yanlış. Ameliyat esnasında çeşitli yöntemlerle koltuk altındaki lenf bezlerinin çok az bir kısmı alınarak incelenir. Eğer hastalık tespit edilmez ise daha fazla lenf bezi alınmayarak kolun fonksiyonun azalması engellenir.

6-“Annem meme kanseriydi bende de kitle var, kesinlikle kanserim”

Yanlış. Çünkü meme kanserlerinin %80-85 genetik dışı nedenlerle olduğu tespit edilmiştir.

7-“Mememde bir kitle yok ki doktora gideyim”

Yanlış. Kanserde erken teşhis çok önemlidir. Memedeki kitle, elle fark edilecek boyuta gelmeden önce mamografi ile saptanabilir. Bazen kanserin öncül lezyonları saptanarak kanser gelişmeden bile önlemler alınabilir.

8- “Erkekler meme kanseri olmaz”

Yanlış. Meme kanseri en fazla kadınlarda görülür ancak tüm meme kanserinin %1’lik kısmı erkeklerde görülür.

9- “Mememde kitle tespit edildi kanserim”

Yanlış. Memenin iyi huylu tümörleri de vardır. Hatta tespit edilen her 10 kitleden 8’i iyi huyludur. Ancak memede kitle görüldüğü anda vakit kaybetmeden genel cerrahi doktoruna başvurulmalıdır. Çünkü erken teşhis meme kanserinde önemlidir.

10- “Meme başında akıntı var kansere yakalandım”

Yanlış. Akıntı iki memeden, çok kanaldan gelmesi, süte benziyor olması meme kanseri dışındaki nedenlerle olabileceğini gösterir. Ancak kendiliğinden, tek memeden, tek kanaldan ve kanlı vasıfta akıntı geliyorsa, mutlaka akıntının nedenleri incelenmelidir. Bu özelliklerdeki akıntı, erken başlayan bir meme kanserinin belirtileri olabilir. Yani her meme başı akıntısı kanser değildir.

11-“Memede tespit edilen kitle ağrısız ise kanser değildir”

Yanlış. Çünkü kitlenin ağrısız olması meme kanseri ihtimalini tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Mesela meme kanserinin en hızlı ilerleyen türü olan inflamatuvar meme kanserinde ağrı çoğunlukla vardır.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA