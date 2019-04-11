Masajın faydaları ve zararları nelerdir?

Masaj amacı itibariyle vücuttaki kasların ve dokuların daha doğru çalışması, oksijen iletiminin sağlanması, toksinlerin atılması ve psikolojik rahatlama sağlamaktadır. Bunun yanı sıra vücutta oluşan ağrılardan kurtulmak için de masaj yardımcı olabilir.

Önce masajın faydalarıyla başlayalım?

Masaj en basit etkileriyle ağrılarımızı dindirme yöntemidir. Baş ağrısına birebir iyi gelmektedir.

Masaj eklem ağrılarına iyi gelir ve vücudu rahatlatır. Eğer masajdan hemen önce sıcak suyla hafif bir duş alırsanız masajın olumlu etkisi artacaktır.

Masajın stres yaşayan insanlara olumlu etkisi de bilinmektedir.

Uykusuzluk, yorgunluk, mide bulantıları gibi şikayetlere tedavi edici ve önleyicidir.

Sindirim sisteminin iyi çalışmasını sağlar.

Bağışıklık sistemine olumlu etki yapar.

Tansiyon problemi yaşayan insanlar için önemli fayda sağladığı tespit edilmiştir.

Kan dolaşımına faydalı olması nedeniyle tüm vücutta organların doğru çalışmasına yardımcı olur.

Adet sancılarına çok iyi gelir.

Bu nedenlerle özellikle Avrupa’da insanların yıllık bütçelerinden belirli bir miktarı masaja ayırdığı ve yılda ortalama 4 kez profesyonel masaj yaptırdığı biliniyor.

Ayrıca Avrupa’da işyerlerinde masaj koltukları oldukça yaygın. Bizde genellikle AVM’lerde görülen masaj koltuklarını verimliliği arttırdığı gerekçesiyle işyerlerinde bulundurmaya başlayan Avrupalılar masajın tedavi edici ve önleyici özelliklerine inanıyorlar.

Kendi kendimize masaj yapabilir miyiz?

Kendi kendimize masaj yapabilmemiz mümkün. Boyun ve baş bölgesine yapabileceğimiz masajların yanı sıra ayaklarımıza masaj yapabiliriz. Ayak masajı tüm vücuda tesir etmesi nedeniyle oldukça önemlidir. Ayaklarda toplanmış olan sinirlerin her biri vücudumuzun belirli bir noktasına tedavi edici mesajlar yollar. Peki kendi kendimize nasıl masaj yaparız?

Plates topunuz varsa (yoksa basketbol veya futbol topu da olur) dairesel ve düzlemsel hareketlerle sırtınıza kolaylıkla masaj yapabilirsiniz.

Başparmaklarınız ağırlıklı olmak üzere ayaklarınıza masaj yapabilirsiniz.

Kollarınıza, bacaklarınıza ve boynunuza masaj yapabilirsiniz.

Bu yöntemle kendi kendinize bazı ağrılardan kurtulmanız mümkün olurken aynı zamanda masajın hangi adımlarının vücuda nasıl etkiler yarattığını öğrenmenize de faydalı olacaktır. Temel de olsa zarar vermeden masaj yapmayı öğrenmek evde eşinizin çektiği bir ağrıda ona büyük bir jest olacaktır. Masaj yaparken bir diğer uyulması gereken kural cildinizi tahriş etmemeniz için masaj yağı kullanmaktır. Masaj yağı aynı zamanda cildinizi toparlayacaktır.

Peki zararları neler?

Masajın faydaları yukarıda saydıklarımızla bitmese de zararları da var. Ancak temel manada buna masajın zararı demek doğru değil. Masajdan ziyade masajı yapan veya masaj yaptığı iddia edilen eller tarafından verilen zararlar dersek daha doğru ifade etmiş oluruz. Gerçek bir örnekte; şiddetli boyun ağrısı çeken bir şahıs yanındaki arkadaşlarından kendisine masaj yapmalarını istiyor. Arkadaşları bu isteği kırmayarak o kişiye ‘masaj yapıyorlar’. Örnek kişi daha sonra doktora kontrole gittiğinde boyun fıtığı olduğunu ancak fıtık oluşan bölgelerde başkaca hasarların meydana geldiğini söylüyor. Tabii ki bunu nedeni ilgilinin arkadaşlarının yaptığı ‘masaj’. Örnek kişi yıllardır boyun fıtığı ve şiddetli ağrılara sahip.

Örnekte olduğu gibi uzman olmayan kişilerce bel ve boyun gibi hassas bölgelerde uygulanan ‘masaj’ tedavisi zor ciddi rahatsızlıkları beraberinde getirebiliyor. Dokulara ve kaslara ağır hasarlar verebilir. Çünkü bilmeyen kişiler vücudunuzda güç denemesi yapabilirler. Bu da telafisi güç sonuçları beraberinde getirebilir.

Bunların haricinde bazı cilt hastalıklarına sahipseniz doktorunuza danışmadan masaj yaptırmamalısınız.

Masajın yararlarına ve zararlarına kısaca göz attık. Sonuç olarak şunu net ifade etmeliyiz ki hassas bölgelerde (özellikle bel ve boyun), darbe almış olduğunuz hasarlı bölgelerde masaj çözüm olmayabilir. Özellikle bilmeyen kişilere bu bölgeleri kesinlikle dokundurmamalısınız.

Okuyucularımıza tavsiyemiz eşleriniz için özellikle ayak masajı yapmayı öğrenin. Eşleriniz gün boyu işyerinde veya evde ciddi zorluklarla mücadele ediyor. Akşam birer bardak çayın yanında kanepede eşinize ufak bir ayak masajı hediye edin. Bu fizyolojik ve psikolojik yorgunluklarınızı bitirecektir.

Sağlıkla kalın!