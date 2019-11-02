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Maceracı İkizler!

İkizlere gebe Şerife Diker'in doğum kasılmaları başlayınca, Op.Dr. Hüseyin Ceyberi, sezaryen için hazırlıkları yaptı. Operasyon öncesi sterilizasyon için ellerini yıkayan Dr. Ceyberi, ameliyata giren ebe ile birlikte annenin rahminin normal doğum için yeterli açıklığa ulaştığını görünce, saniyeler kala ameliyattan vazgeçip, ikizleri normal doğum yoluyla dünyaya getirdi. Anne, "Bıçak sırtından döndüm" derken, doktoru, "Normal doğum bebek ve anne için en sağlıklısı" dedi. 

Maceracı İkizler!

İkizlere gebe Şerife Diker'in doğum kasılmaları başlayınca, Op.Dr. Hüseyin Ceyberi, sezaryen için hazırlıkları yaptı. Operasyon öncesi sterilizasyon için ellerini yıkayan Dr. Ceyberi, ameliyata giren ebe ile birlikte annenin rahminin normal doğum için yeterli açıklığa ulaştığını görünce, saniyeler kala ameliyattan vazgeçip, ikizleri normal doğum yoluyla dünyaya getirdi. Anne, "Bıçak sırtından döndüm" derken, doktoru, "Normal doğum bebek ve anne için en sağlıklısı" dedi. 

02 Kasım 2019 Cumartesi 19:43
Maceracı İkizler!

İkizlere gebe Şerife Diker'in doğum kasılmaları başlayınca, Op.Dr. Hüseyin Ceyberi, sezaryen için hazırlıkları yaptı. Operasyon öncesi sterilizasyon için ellerini yıkayan Dr. Ceyberi, ameliyata giren ebe ile birlikte annenin rahminin normal doğum için yeterli açıklığa ulaştığını görünce, saniyeler kala ameliyattan vazgeçip, ikizleri normal doğum yoluyla dünyaya getirdi. Anne, "Bıçak sırtından döndüm" derken, doktoru, "Normal doğum bebek ve anne için en sağlıklısı" dedi. 

İzmir'de 10 yıllık evli Şerife (33) - Önder Diker (39) çifti, maceralı bir doğum operasyonu sonrasında ikiz bebeklerine kavuştu. Şerife Diker'in doğum kasılmaları başlaması üzerine, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Hüseyin Ceyberi, hemen Özel Ata Sağlık Hastanesi'nde doğum hazırlıklarna başladı. Anneni rahim açıklığı ve ikiz bebeklerin doğacak olması nedeniyle sezaryen ile doğumu gerçekleştirmeyi planlayan Dr. Ceyberi, ameliyat öncesi son hazırlıklarını yaptı. Eldivenlerini giyen Dr. Ceyberi, operasyona giren ebe Nokta Bingöl ile birlikte annenin rahim açıklığının normal doğum için uygun hale geldiğini gördü. Ve sezaryen ameliyatına saniyeler kala Dr. Ceyberi, ekibe ikizleri normal doğumla alacaklarını söyledi. 

Dr. Ceyberi, önce Duru Bebek'i (2930 gram), sonrasında ise Berrak (2610) Bebek'i dünyaya getirdi. Diker çifti ve kızları Zeliha Ahu (8), ikizlere kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 

DOĞUMUN KENDİSİ SAĞLIKTIR

 Dr. Ceyberi yaptığı açıklamada, "Bebekler 38. haftasında ve ikiz oldukları için sezaryene karar vermiştik. Ameliyata aldığımızda yeterli açıklık olunca, hep birlikte karar verip, normal doğumla dünyaya geldiler. Ameliyata başlamamıza saniyeler kala yeterlik açıklık oluşunca ikizleri normal doğumla dünyaya getirdik. Doğumun kendisi sağlıktır. Mühim olan doğal doğumda doğumun başlamasını beklemek, acele etmeden hem bebeğe hem anneye saygılı olarak, zamana saygılı olarak, doğum akımını bekleyip, doğumu takiben ise anne ile bebeği ten tene buluşturmaktır" diye konuştu.

NORMAL DOĞUM İSTİYORDUM 

İkizlerin annesi ise şunları söyledi, "Evde kasılmalarım başlayınca doktorumu aradım. İlk sezaryene alacağını söyledi. Hastaneye geldik, sezaryene diye girdim, bıçak sırtından döndüm. Normal doğum oldu. Normal doğum istiyordum" diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

BSHA

Son Güncelleme: 02.11.2019 19:48
Anahtar Kelimeler:
maceracı ikizler
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