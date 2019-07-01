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Lösev’inet ve et ürünleri desteği artarak sürüyor!

Lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkinlerin iyileşmesi için protein ağırlıklı beslenmeleri çok önemli. Bu nedenle LÖSEV, 12 ay boyunca kayıtlı hastalarına kırmızı et yardımını sürdürüyor.

Lösev’inet ve et ürünleri desteği artarak sürüyor!

Lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkinlerin iyileşmesi için protein ağırlıklı beslenmeleri çok önemli. Bu nedenle LÖSEV, 12 ay boyunca kayıtlı hastalarına kırmızı et yardımını sürdürüyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:47
Lösev’inet ve et ürünleri desteği artarak sürüyor!

En kaliteli protein kaynağı olan et ve et ürünleri hastaların beslenmesinde çok önemli bir yere sahip. Özellikle lösemide et ve et ürünleri tüketerek sağlıklı beslenen hastalar bu zorlu tedavi sürecini daha kolay atlatıyorlar.2019Mayıs ayında8500’e hasta ve ailesine kırmızı et yardımı yapan LÖSEV, 2019 Nisan ayından bu yana Türkiye genelinde 14 Bin aileye et yardımı ulaştırıldı. 

20 Günde Hedef Binlerce Aile…

Et dağıtımlarına hız kesmeden devam eden ve Haziran sonunda 44 farklı ilde3 Bin 500 aileye et yardımı yapacak olan LÖSEV,20 gün sonunda 50’den fazla il/ilçede binlerce hasta ile bir araya gelerek protein açısından değerli/kaliteli kırmızı et ve et ürünlerini elden teslim edecek.

Antalya, Burdur ve Isparta’da LÖSEV Ailelerine Et Ve Et Ürünleri Dağıtımları Sürecek…

Tüm Türkiye’de eş zamanlı devam eden et ve et ürünleri dağıtımları LÖSEV Antalya şube tarafından Isparta, Burdur, Alanya ve Antalya’da bulunan LÖSEV ailelerine hafta içinde sunulmaya başlandı.

LÖSEV’in Kurban Bayramına Kadar Hedefi Tüm Türkiye’de 30 Bin Aileye Ulaşmak…

Haziran Ayı için son olarak Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan Antalya LÖSEV Şube’de yapılan dağıtımda aileler, bu zorlu ve pahalı tedavi esansında çok yalnız kaldıklarını, yanlarında sadece LÖSEV ve bağışçıların olduğunu, en zor zamanlarında Hızır gibi yetişen bu yardımlar için tüm bağışçılara dua ettiklerini dile getirdiler…

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