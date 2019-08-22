Leke tedavisi için en uygun zaman sonbahar

Yaz sonunda bazı cilt sorunlarının daha sık görüldüğüne dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “Yaz döneminde güneşin zararlı etkilerinden cildi korumak için artan melanin pigmenti cilt üzerinde bir kalkan görevi görüyor fakat bu kez cilt lekeleri koyulaşarak daha görünür hale geliyor. Kozmetik olarak hastayı rahatsız eden bu lekelerin tedavisi mümkünse yaz aylarında yapılmamalı. Yapılacaksa da çok dikkatli olunmalı” dedi.

Cildin nemini arttırmak önemli

Yaz aylarında kapatıcı özelliği olmayan, su içeriği daha fazla nemlendiriciler tercih edilmesinin daha doğru olduğunu vurgulayan Dr. Figen Akın, “Böylece ciltten ısı yoluyla buharlaşan suyu geri vermiş oluruz. Güneşten korunmada hem UVA hem de UVB koruyucu ürünleri tercih etmeliyiz” açıklamasında bulundu. Cildin üstünde manto görevi gören üst tabakanın, soğuk kış aylarında kuruduğunu, bunun da cilt üzerinde pullanmalarla kendini gösterdiğine dikkat çeken Dr. Figen Akın, “Soğuk havalarda cildin nemini artırmak çok önemli. Bunun için de biraz daha yoğun ürünler tercih edilmeli” dedi.

Cilt maskelerine dikkat edilmeli

Tarif üzerine uygulanan maskelerin hassas ciltlerde alerji yapabilme olasılığının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “Bu tür maskeleri uygulama öncesinde, öncelikle kulak arkası gibi görünmeyen alanlarda test etmek gerekir. Aynı şekilde vücuda yapılan dövmelerde, kaş kontur şekillendirmelerde de benzer risklerin olduğu unutulmamalı. Cilt hastalıklarında bir doktora danışmak yerine eczanelere danışarak ilaç alma alışkanlığı da hastalık tablosunu bazen daha kötü hale getirebiliyor” açıklamasında bulundu.

Gün sonunda cilt mutlaka temizlenmeli

Cilt temizliğinin ve cildi makyaj ürünlerinden ve çevre kirliliğinden arındırmanın sağlıklı bir cilt açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Dr. Figen Akın, “Kullanılan ürünler cilt tipine göre değişebilir. Yağlı ciltler jel, karma ve kuru ciltler yıkanabilen krem formunda temizleme ürünleri kullanabilir. Kızarmaya yatkın hassas ciltler yumuşak, cildi irrite etmeyen köpük tarzında ürünlerle cilt temizliğini yapmalı” şeklinde konuştu.

Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, cilt sağlığını olumlu etkileyen besinleri şöyle sıraladı:

Bal

Bal, cilt ve vücut sağlığı açısından oldukça önemli bir besin maddesidir. B, C vitamini ve çinko yönünden oldukça zengindir. B vitaminleri cildi nemlendirir, C vitamini cildi güneş lekelerinden korur, cildin kolajen sentezinde rol oynar ve böylece yaşlanma etkilerini geciktirir. İçeriğindeki çinkonun iltihabı giderici etkisi olduğundan sivilce tedavisinde olumlu etkileri vardır.

Yoğurt

Kalsiyum, çinko, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Cildi oldukça iyi nemlendirir, antioksidan özelliği ile cilt kaşıntılarını, kızarıklıkları giderir. Asidik özelliği olduğundan ciltte peeling etkisi yapar. Böylece cilt lekelerini ve siyah noktaları giderir.

Salatalık

Su içeriği oldukça fazla olan sebzeler arasında sayılan salatalığın da cilde oldukça fazla yararlı etkileri vardır. İçeriğinde B1, B2, B3, B5, B6, folik asit, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko vardır. Vücutta ödem giderici etkisi olduğundan göz kapaklarındaki şişlik ve morlukları gidermede oldukça etkilidir. Ciltteki gözenekleri gidermede ve cildin sıkılığını artırmada da etkili olduğu biliniyor.

Cilt için sağlıklı öneriler