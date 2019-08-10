Kurban kesiminde Orf hastalığı riski!

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı Dr. Öğretim Üyesi Kaan Özkan Karadağ, Kurban Bayramı öncesinde Orf hastalığı uyarısında bulundu.

Kesimden bir hafta sonra çıkıyor

Profesyonel olmamasına rağmen hayvan kesimi yapan kişiler başta olmak üzere uzman kasapların da karşılaşabileceği bir hastalık olan Orf hastalığı riskine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Kaan Özkan Karadağ, hastalığın genelde kesimden bir hafta sonra ortaya çıktığını söyledi.

El, parmak ve kollarda yaralar çıkıyor

Hastalığın ağırlıklı olarak parmaklarda, el ve kollarda çıkan yaralarla kendini gösterdiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Kaan Özkan Karadağ, “Kurban kesimi yapan kişilerde bazen kesim işleminden bir hafta kadar sonra bir yara çıkar. Bu yaralar, ilk başta basit bir mikrop kapması olarak değerlendirilebilir. Ancak yaranın görüntüsü rahatsız edici bir boyuta geldiyse mutlaka bir doktora başvurmak gerekir. Hekimin, hastaya yaradan bir hafta 10 gün önce kurban kesimi yaptığını sorması önemlidir. Doktor bu soruyu düşünemez ise zor bir süreç başlayabilir. Çünkü benzer cilt belirtisine yol açabilen birçok ciddi hastalık vardır. O nedenle özellikle kurban kesimi yapıldığı bilgisinden bahsedilmeli ve bu detayın belirtilmesini ihmal etmemek gerekir” uyarısında bulundu.

Hijyen kurallarına uyun, ellerinizi sabunlu suyla yıkayın

Ektima ya da koyun çiçeği adı ile de bilinen Orf hastalığının küçükbaş hayvanlardan insanlara bulaşan Parapox denilen bir virüsten kaynaklandığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Kaan Özkan Karadağ, “Bu virüs ender de olsa ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Orf hastalığı, virüsü taşıyan küçükbaş hayvanların insanı ısırması, bu hayvanların eti, derisi ya da yününün insanın elindeki küçük bir sıyrık ya da yarayla temas etmesi veya kesimde kullanılan bıçakla yaralanma olması gibi durumlarla insana bulaşmaktadır” dedi.

İnsandan insana bulaşmaz

Virüs bulaştıktan sonra üç gün ya da en geç iki hafta içinde yaralar görülmeye başladığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Kaan Özkan Karadağ, “İnsandan insana bulaşmaz. Hasta hayvanın etini yemekle de bulaşmaz. Orf hastalığına neden olan Parapox virüsü keçi, koyun, dağ keçisi, deve, geyik, tavşan, sincap, ceylan, kedi ve köpek gibi hayvanlarda görülmektedir. Bu nedenle hayvanla temas sırasında hijyen kurallarına uymak, kesim sonrasına ise ellerin bol su ve sabun ile yıkanması çok önemlidir. El kesiği, yaralanma gibi riskli durumlar nedeniyle kesim işlemini mutlaka uzman bir kasaba yaptırmak gerekiyor” uyarısında bulundu.