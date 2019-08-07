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KURBAN BAYRAMI’NA ÖZEL 6 ÖNEMLİ ÖNERİ

Kurban etini en az 1 gün dinlendirin!

KURBAN BAYRAMI’NA ÖZEL 6 ÖNEMLİ ÖNERİ

Kurban etini en az 1 gün dinlendirin!

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:14
KURBAN BAYRAMI’NA ÖZEL 6 ÖNEMLİ ÖNERİ

Tatlısıyla, sarmasıyla, kavurmasıyla bir bayram daha kapıda. Pek çoğumuz bayram günlerinde diyetimize ara verip beslenme düzenimizde ipin ucunu kaçırabiliyoruz. Kurban Bayramı’na özgü olarak da et tüketiminde aşırıya kaçabiliyor, kavurmayı sofranın baş tacı yapabiliyoruz. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı “Bayramda diyete özen göstermeyip, ete yüklenip, üstüne bir de fiziksel aktivite azaltıldığında kalp, diyabet, yüksek kolesterol ve böbrek hastalığı olanlar başta olmak üzere sağlıklı kişilerde de birçok soruna davetiye çıkarılmış oluyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, bayramda sağlıklı beslenmeye, eti doğru tüketmeye yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Taze et tüketiminden kaçının

Kesilen kurban etlerinin dinlendirilmeden hemen pişirilerek tüketilmesi şişkinlik, gaz, ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Bu sebeple etin en az 1 gün dinlendirilmesi, eğer taze tüketilecekse, kısık ateşte ve uzun sürede pişirilip az miktarda yenmesine dikkat edilmesi gerekiyor.

Uygun koşullarda saklayın

Etin kesim sonrası hemen kapalı ortama alınması, soğutulması ve parçalanıp en fazla 4/5 derecede bekletilmesi gerekiyor. Hastalık yapan ve bozulmaya sebep olan mikroorganizmaların ete bulaşmaması veya ette var olan mikroorganizma sayısının azaltılması, toksin salınımının engellenmesi için serin yerde işlenmesi önemli. Etler eğer uzun süre saklanacaksa, kullanılacak kadar parçalara ayrılıp buzdolabı poşeti veya yağlı kağıda sarılarak buzlukta 2 hafta, derin dondurucuda 3-4 ay saklanabilir.

Eti mutlaka sebzeyle tüketin

Et iyi kalite proteinleri, bazı vitamin ve demir gibi mineralleri fazlaca içermesine rağmen örneğin C vitamini içermiyor. Bu nedenle etleri pişirirken sebze ilave ederek pişirmek veya yanında salata tüketmek sağlıklı beslenme açısından şart. C vitamini aynı zamanda demir mineralinin emilimini de artırıyor. Et yemeklerinin yanında salata tüketmek de posa tüketiminin artırılmasına ve kabızlık sorununun önlenmesine yardımcı oluyor.

Pişirme yöntemine dikkat edin

Çok yüksek ısıda, dumanlı ateşte, kızartma yöntemi ile uzun süre pişirilen etlerde kanserojen maddeler oluşabileceğinden bu yöntemler tercih edilmemeli. Haşlama, basınçlı tencerede pişirme ve fırında pişirme en iyi pişirme yöntemleri arasında yer alıyor. Mangalda et pişirilecekse etin yağsız olmasına, ateşten 25cm. uzakta ve dumansız olarak pişirilmesine dikkat edilmesi ve yanında antioksidan içeriği zengin sebzeler tüketilmesi gerekiyor.

Su içmeyi unutmayın

Bayram döneminde fazla et tüketimi nedeniyle protein tüketimi de artıyor. Protein sindirimi sonucu oluşan atıklar ise böbreklerden süzülüyor. Yeterli su içilmediği zaman böbrekler bu süzme işlemini yaparken zorlanıyor. Bu nedenle böbreklerin yükünü hafifletmek ve sıcak havalar nedeniyle artan sıvı ihtiyacını karşılamak için günde en az 1,5-2 litre su içilmesine özen gösterilmesi şart.

Bu hastalıklar varsa kısıtlı et tüketin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı“Etin kolesterol ve yağ içeriği yüksek olduğundan özellikle kalp ve damar hastaları, gut, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastaları tarafından az tüketilmesi gerekiyor. Et tüketimi kadar bayram tatlılarından da uzak durmak veya çok az sütlü tatlı tüketmek dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta” diyor.

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