Kurban Bayramı Yaklaşırken : İthal koyun keçide veba korkusu

Bulgaristan'ın bazı bölgelerinde PPRV virüsüne rastlandı. AB resmi kaynakları 22 Haziran 2018 tarihinde bu bilgiyi resmen doğruladı.

Türkiye 2010 yılından bu yana Bulgaristan dahil birçok ülkeden koyun ithal ediyor. TÜİK verilerine göre 2018'in Ocak-Mayıs döneminde Bulgaristan'dan 1.830 koyun ithal edildi. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, halk arasında koyun-keçi vebası olarak bilinen, koyun ve keçilerde ölümcül bir virüs olan PPRV'yi TBMM gündemine taşıdı.

İTHALATI DURDURACAK MISINIZ?

Gaytancıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı'na yazılı olarak yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti;

*Bulgaristan'dan Türkiye’ye ithal edilen koyunlarda PPRV virüsüne rastlanmış mıdır?

*Eğer bu virüs Türkiye’ye girdiyse yerli koyunlarımızı korumaya yönelik bir uygulamanız olacak mıdır?

*Bulgaristan’dan koyun ithalatının durdurulması planlanmakta mıdır?

Kaynaklar;

Basın Bülteni



KPSScafe.com.tr | Ankara