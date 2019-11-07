​Küme baş ağrısı, erkeklerde daha sık görülüyor! Sigara ve alkol, küme baş ağrısında risk faktörü

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, küme baş ağrısının yaşam kalitesini etkilediğini söyledi.

Küme baş ağrısının, yıllın belli dönemlerinde, ataklar şeklinde seyreden çok şiddetli ağrı yapan bir baş ağrısı çeşidi olduğunu belirten Dr. Celal Şalçini, “Ağrı ataklarının süresi ve sıklığı değişkendir.Ağrı ataklarının süresi ve sıklığı 15 dakikadan 3 saate kadar sürebilir ve günde 8 seferden, iki günde bir ağrı kadar nadir şekilde de görülebilir.” dedi.

Ağrının tek taraflı olduğunu kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Zonklayıcıdır ve hastaları tarafından göz arkasını ‘Oyuyorlar’ olarak tariflenir” dedi.

İntihar düşüncesi oluşturabilir

Baş ağrısı esnasında ağrı tarafındaki gözde kızarıklık, yaşarma, alın ve yüzde terleme, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı, huzursuzluk ve ajitasyon görülebildiğini belirten Dr. Celal Şalçini, “Ağrı o kadar şiddetli olabilir ki hastayı intihara sürükleyebilir” uyarısında bulundu.

Sigara ve alkol risk faktörü

Dr. Celal Şalçini, küme baş ağrısında sigara ve alkolün bir risk faktörü olarak bilindiğini belirterek ayrıca birinci derece yakınlarda görülmesinin risk teşkil ettiğini kaydetti.

Erkeklerde daha sık görülüyor

Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülen küme baş ağrısının her yaşta ortaya çıkabildiğini kaydeden Dr. Celal Şalçini, en sık 20 ila 50 yaşları arasında görüldüğünü vurguladı.

İki çeşit tedavi uygulanıyor

Küme baş ağrısı tedavisinin iki çeşit olduğunu kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Ağrı esnasında atakların şiddetini ve sıklığını azaltmak için yapılan tedaviler ve atak olmadan başlanan ve bu sayede atakların gelmesini engelleyen koruyu tedaviler uygulanır. Hastanın ağrı ataklarını tedavi etmek için en sık kullanılan yöntem acilde saf oksijen solutmaktır ve bu tedavi yöntemi epey başarılıdır” dedi.

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