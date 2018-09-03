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Krem bu hale getirdi

Erzurum üniversite öğrencisi olarak hayatını sürdüren bir genç kuruyan cildini nemlendirmek için satın aldığı kremi sürdüğünde yüzünde 2. derece yanıklar meydana geldi. Hastanenin yanık müdahale ve tedavi bölümünde yüzü komple sargıya alınan genç, “Merdiven altı kozmetik ürünlerine dikkat edin” açıklaması yaptı.

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Krem bu hale getirdi

Erzurum üniversite öğrencisi olarak hayatını sürdüren bir genç kuruyan cildini nemlendirmek için satın aldığı kremi sürdüğünde yüzünde 2. derece yanıklar meydana geldi. Hastanenin yanık müdahale ve tedavi bölümünde yüzü komple sargıya alınan genç, “Merdiven altı kozmetik ürünlerine dikkat edin” açıklaması yaptı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 08:49
Krem bu hale getirdi

Erzurum üniversite öğrencisi olarak hayatını sürdüren bir genç kuruyan cildini nemlendirmek için satın aldığı kremi sürdüğünde yüzünde 2. derece yanıklar meydana geldi.  Hastanenin yanık müdahale ve tedavi bölümünde yüzü komple sargıya alınan genç, “Merdiven altı kozmetik ürünlerine dikkat edin” açıklaması yaptı.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Efekan Yer kullandığı kremin mağduru oldu. Cilt kuruluğunu gidermek için krem alıp vücuduna süren Efekan Yer, bir süre sonra yüzünün yanmaya başladığını hissetti. Kısa süre sonra yüzünün derisi tamamen yanan ve soyulmaya başlayan Efekan Yer, hastaneye koştu.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık müdahele ve tedavi bölümünde tedavi altına alınan ve yüzünde 2. derece yanık tespit edilen Efekan Yer, merdiven altı kozmetik ürünlerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. 

Kendisinin merdiven altı krem mağduru olduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Efekan Yer, “Araştırmadan, doktor tavsiyesi olmadan bilmediğiniz ürünleri kullanmayın” diyerek çağrıda bulundu.

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