Kolay Doğumun Püf Noktaları!

Anne adaylarının en keyifli hazırlığına eşlik etmek isteyen Maltepe Piazza, kolay doğumun püf noktalarının ve doğum çantası hazırlamanın inceliklerinin anlatılacağı bir seminere ev sahipliği yapacak.

Hamile ve Anne/Bebek/Çocuk yogası eğitmeni Zeynep Gözübüyük tarafından Joker iş birliğiyle düzenlenecek seminer, 1 Ekim Salı günü saat 12:00’de Maltepe Piazza’nın zemin katında gerçekleştirilecek. Gözübüyük seminerde, doğumu kolaylaştıran egzersizler ve doğum nefesi hakkında bilgiler verecek, doğum çantası hazırlığının inceliklerini anlatacak. Seminerde ayrıca emzirme deneyimleri paylaşılırken, anne adaylarının aklına takılan sorulara da yanıt aranacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA