Klozete tuvalet kağıdı serip oturuyorsanız aman dikkat!

Herkese açık umumi bir tuvalete girdiğinizde ilk düşündüğünüz şey sizden önce kullanan kişinin kim bilir nasıl kullandığı oluyordur.Hijyenik ve sağlıklı olması için ilk önce tuvalet kağıdı ile klozetin üst tarafını sildiniz, daha sonra direkt klozete oturmamak için tuvalet kağıdını serip oturdunuz. Aslında sizi koruduğunu ve koruyacağını sandığınız şey mikrobun asıl nedeni olabilir.

Bilim insanlarına göre klozetler üzerinde bakteri barındırmayacak malzemeden ve sterilize edilmiş hammaddeden üretiliyor. Tabii bu konu tartışmalı çünkü birçok ölçümde umumi tuvaletlerin kapı kolunda dahi inanılmaz bakteriler tespit edildi.

Ancak uzmanlara ve bilim insanlarına göre klozetin üzerine tuvalet kağıdı serip, sonra elimizi yüzümüze sürmek mikropların daha fazla yayılmasına neden oluyor.

Huffington Post isimli sağlık haber sitesine konuşan Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi Araştırma Görevlisi William Schaffner, "Tuvaletler enfeksiyon geçişi için bir araç değildir. Hiçbir hastalığa yakalanmazsınız" şeklinde ifadeler kullandı.

Tuvaletler ile ilgili bir diğer önemli bilgi de sifonu çekerken klozet kapağını kapatmanız gerektiğidir. Çünkü eğer sifonu çekerken kapağı kapatmazsanız bakteriler sıçrayan su ile birlikte klozetin dışına taşıyor.

Kaynaklar; Sözcü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA