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Kilosu El Yakıyor!

Ülkemizde Muğla'nın Dalaman, Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca ilçelerinde kuzugöbeği toplanmaya başlandı.kuzugöbeği Şapkası kalın ve etli olan kuzugöbeği mantarı kilosu, 140 liradan yok satıyor.

Kilosu El Yakıyor!

Ülkemizde Muğla'nın Dalaman, Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca ilçelerinde kuzugöbeği toplanmaya başlandı.kuzugöbeği Şapkası kalın ve etli olan kuzugöbeği mantarı kilosu, 140 liradan yok satıyor.

19 Mart 2019 Salı 15:09
Kilosu El Yakıyor!

Ülkemizde Muğla'nın Dalaman, Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca ilçelerinde kuzugöbeği toplanmaya başlandı.kuzugöbeği Şapkası kalın ve etli olan kuzugöbeği mantarı kilosu, 140 liradan yok satıyor.

kuzugöbeği matarı Çin tıbbında şifa kaynağı bitkiler arasında yer alan, bağırsak ve mide hastalıklarını tedavi amaçlı kullanılan kuzugöbeği; Muğla Dalaman, Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca'da yaşayanlar için gelir kaynağı haline geldi.. Genellikle mart ayındaki yağmurlarla çam, meşe, gürgen, dişbudak, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişen kuzugöbeğini toplayanlar, kilosunu 140 liradan satıyorlar.

Bazı kişiler ise geçen yıllarda kurusunun 700- 800 TL'den alıcı bulması nedeniyle hemen satmayıp, kurutmayı tercih ediyorlar  Son yağmurlarla canlanan doğada kuzugöbeğinin çıkmasıyla dağlara ve ormanlık alanlara mantar toplamak için gittiklerini belirten Elif Tolga (52), "Mart ayında başlayıp mayıs ayının sonuna kadar kuzugöbeği mantarını bol miktarda bu yörede bulmak mümkün. Topladığımız mantarları pazar yerlerinde satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Geçen yıllara göre miktarında artış var. Bu yıl son zamanda  yağmurların fazla yağmasından kaynaklanıyor" açıklamasında bulundular.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

Son Güncelleme: 19.03.2019 15:18
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kilosu el yakıyor
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