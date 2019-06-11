Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
94103
ALTIN
246.224
DOLAR
5.7743
STERLIN
7.3228
EURO
6.5341
Meclis Kararıyla Suriyelilerin Sahile Girmesi Yasaklandı!
40 bin TL'ye Satın Alabileceğiniz 2. El Otomobiller!
İçişleri Bakanı Soylu Hakkında Flaş İddia!
Bir acı haber daha ! Yaralı asker şehit oldu
Babalar Günü ne zaman?

Kilo Almanızın Sebebi Eksik Dişiniz Mi?

Dt. Pertev Kökdemir ‘’Eksik dişlerin, hem sağlığınızı hem de sosyal hayatınızı etkileyecek sonuçlara sebep olabileceğini, bu kişilerin çiğneme zorluğu çekebileceğini ve beslenme ?alışkanlıklarını olumsuz yönde etkileyerek kilo alınmasına neden olabileceğini’’ söyledi. Diş eksikliğinin implant veya porselen köprüler ile tedavi edilebilen bir durum olduğunu da sözlerine ekledi.

Kilo Almanızın Sebebi Eksik Dişiniz Mi?

Dt. Pertev Kökdemir ‘’Eksik dişlerin, hem sağlığınızı hem de sosyal hayatınızı etkileyecek sonuçlara sebep olabileceğini, bu kişilerin çiğneme zorluğu çekebileceğini ve beslenme ?alışkanlıklarını olumsuz yönde etkileyerek kilo alınmasına neden olabileceğini’’ söyledi. Diş eksikliğinin implant veya porselen köprüler ile tedavi edilebilen bir durum olduğunu da sözlerine ekledi.

11 Haziran 2019 Salı 09:06
Kilo Almanızın Sebebi Eksik Dişiniz Mi?

Eksik diş, komşu dişlerin devrilmesine, bozulmasına, karşı dişlerin eksik diş bölgesine uzamasına ve dolayısıyla çiğneme fonksiyonunun azalmasına neden olmaktadır. Bu sebeplerden çiğneme düzeni de değişir. Sağlıklı bir çiğneme çift taraflı olurken tek taraflı çiğneme ile çene eklemlerinde ağrı ve kilitlenmeler oluşabilir.

Dt. Kökdemir, diş eksikliği, beslenme alışkanlıklarını etkilediğinden besinlerin iyi çiğnenmeden yutulmasına, daha hızlı yemek yenilmesine dolayısıyla kilo alımına neden olabilir. Ayrıca iyi çiğnenmeyen besinlerin bazı mide hastalıklarına da sebep olabilir dedi.

EKSİK DİŞ SİZİ OLDUĞUNUZDAN DAHA YAŞLI GÖSTEREBİLİR!

Kişinin öncelikle gülüşünü bozarak öz güveninin azalmasına sebep olan eksik dişlerin ayrıca dudak ve yanakların çökmesine, kırışmasına ve yüzün daha yaşlı ve zayıf bir görüntü almasına neden olur. ’’Eksik dişlerin sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterebileceğini söyleyen Dt.Pertev Kökdemir, ağızında hiç dişi olmayan hastaların kişiye özel planlanan ‘’All on Four ve İmplant Uygulamaları’’ ile yeni bir gülüşe sahip olabileceklerini paylaştı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kilo almanızın sebebi eksik dişiniz mi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekrarlayan Gebelik Kayıpları Yaşla Bağlantılı
Tekrarlayan Gebelik Kayıpları Yaşla Bağlantılı
Hekimden “Şifalı Ot” Uyarısı
Hekimden “Şifalı Ot” Uyarısı
Dikkat! Kanserden bile daha tehlikeli
Dikkat! Kanserden bile daha tehlikeli

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim