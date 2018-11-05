Kepek Nasıl Geçer? Kepek Sorunu İçin Doğal Yöntemler!

Kepek sorunu erkek yada kadın fark etmeksizin hemen hemen herkesin ortak sorunudur. uzmanlara göre kepek sorunu bir cilt sorunudur. Kepek sorunu yaşayan insanların ilk uğrak yeri internet oluyor. İnternette kepek nasıl geçer, kepek için doğal çözümler, kepek sorunu için doğal yöntemler gibi arama yapan insanlar doğru bilgiye ulaşmaya çalışıyor.

Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre internetten sorunlarına çözüm arayanlar insanların hiç de azımsanmayacak kadar bir oranı internetten bulduğu çözüm önerilerini denerken zarar görüyor. 4 milyarı aşkın internet kullanıcısının %17'lik kısmı internetten yaşadığı bir sorunun tedavisini araştırırken elde ettiği bilgileri denerken sağlığına zarar verdiğini kanıtlayan araştırmalar var.

Bu nedenle internetten bilgi arayan insanlar kadar insanlara bilgi aktaranlarında bu veriler ışığında sorumluluk bilincinde hareket etmesi büyük bir yükümlülüktür. KPSS cafe olarak bu sorumluluk bilinci ile kepek sorunu yaşayan insanlar için kanıtlanmış ve insan sağlığına zarar vermeyen doğal yöntemleri araştırıp haberleştirdik.

KEPEK SORUNU NEDİR?

Uzmanlara göre kepek, b ir cil sorunudur. Bu soruna bir cilt rahatsızlığı olarak bakarsak hastane veya doktor kontrolünde tedavi gerekiyormuş gibi görünebilir ancak burada sıralayacağımız yöntemler doktorlar tarafından da tavsiye edilmektedir. Burada özellikle belirtmemiz de gerek vardır. Kepek sorunu için asla ve asla ilaç veya kimyasal tavsiye edilemez. Çok ileri safhada olan kepek sorunları, cilt yaralarına neden olan kepek sorunları için de kesinlikle doktor kontrolünde tedavi edilmesi gerekir. Bizim burada aktaracağımız kepek sorunu tedavi yöntemleri basit kepek sorunları içindir. Kepek sorunları bazen insanları toplum içerisinde utandırıp mahçup edebilir, bu nedenle insanlar hızlı bir şekilde kepek sorunundan kurtulmak isterler.

KEPEK NASIL GEÇER?

Kepek sorunu yaşayan insanlar için kullanılan ilk yöntem, kepekli saçlar için özel olarak üretilmiş şampuanları kullanmaktır. Kepek sorunu içim kepekli saçlara özel formüllerle üretilmiş şampuanlar son derece etkilidir. Şampuan dışında daha doğal bir yöntem için aşağıda sıraladığımız çözüm önerilerini okuyabilirsiniz.

Sirke ve Kepek Sorunu

Kepek sorunu için doğal yöntem denildiğinde ilk akla gelen sirkedir. Marketlerde satılan sirkelerden satın alıp, duşta saçlarınızı şampuanlamadan önce saçlarınız sirke ile yıkayın. 10-15 dakika saçlarınızı sirkeli bir şekilde beklettikten sonra bol su ve şampuan ile saçlarınızı durulayıp duştan çıkabilirsiniz.

Aspirin ve Kepek Sorunu

Asprin... Evet doğru okudunuz en doğal yöntemlerden birisi de aspirindir. Saçlarınızın gürlüğüne uzunluğuna göre 2 veya 3 adet aspirini ezerek şampuanınızın içine karıştırın. Saçlarınızı bu şampuan ile yıkayın. Saç diplerinizi parmak uçlarınız ile masaj yaparak aspirinin diplere ulaşmasını sağlayınız. 5 dakika kadar saçlarınızı bu şekilde şampuanlı olarak beklettikten sonra bol su ile durulayarak duştan çıkabilirsiniz.

Ağız Gargarası ve Kepek Sorunu

Ağız gargarasının ağız sağlığı dışında pek çok sorunun çözümünde kullanıldığını muhakkak okumuşsunuzdur. bu sorunlardan birisi de kepek sorunudur. Ağız gargarası ile saçlarınızın yıkayıp. Saçlarınızın diplerine parmak uçlarınız ile masaj yapmayı da ihmal etmeyiniz. daha sonra şampuan ile saçlarınızı yıkayarak duştan çıkabilirsiniz.

Tuz, Karbonat, Kabartma Tozu ve Kepek Sorunu

Saçlarınızı hafif nemlendirdikten sonra dip kısımlara gelecek çekilde sofra tuzu, karbonat veya kabartma tozu dökün. Saç diplerinize iyice yedirmek için parmak uçlarınızla masaj yapın. Dahasonra bol şampuan ve su ile yıkayın.

Yukarıdaki doğal yöntemleri deneyerek kepek sounlarından kurtulabilirsiniz.

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