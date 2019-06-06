Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90346
ALTIN
249.132
DOLAR
5.8643
STERLIN
7.3550
EURO
6.5566

Kaşınıyorsanız Bunları Deneyin

Yaz aylarında artan ve bazı anlar dayanılmaz bir duruma dönüşen kaşıntıyı önlemek mümkün. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Erdemoğlu, kaşıntının altında yatan nedenleri ve kaşıntıya karşı etkili yöntemleri sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Kaşınıyorsanız Bunları Deneyin

Yaz aylarında artan ve bazı anlar dayanılmaz bir duruma dönüşen kaşıntıyı önlemek mümkün. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Erdemoğlu, kaşıntının altında yatan nedenleri ve kaşıntıya karşı etkili yöntemleri sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

06 Haziran 2019 Perşembe 17:23
Kaşınıyorsanız Bunları Deneyin

Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Erdemoğlu, pek çok kişinin kaşıntı şikayetiyle hekime başvurduğunu belirterek, bazı durumlarda da kaşıntının, cilt kuruluğundan alerjiye, egzamadan yetersiz beslenmeye, mantar hastalıklarından kurdeşene, psikiyatrik sorunlardan iç organ hastalıklarına dek birçok nedeni olduğunu söylüyor. Pek çok farklı nedenin sonucunda merkezi sinir sisteminden çıkan uyarıların periferik sinir sistemi yoluyla cildimize ulaştığını ve kaşınma hissi başladığını belirten Dr. Yeliz Erdemoğlu “Kaşınmak, beyinde serotonin hormonu salınımına neden olarak bireyi rahatlatsa da tekrarlayan kaşıntılar, hayat kalitesini belirgin biçimde azaltır ve bu durum dayanılmaz bir sıkıntıya dönüşebilir” diyor.


DİYABET VE KANSIZLIK DA YOL AÇABİLİYOR


Kaşıntı nedenini araştırırken hastanın anlattıkları, teşhise yönelik önemli ipuçları veriyor. Teşhis konulurken, kaşıntının şiddetinden gece-gündüz saatleri arasında değişiklik göstermesine, hastanın psikolojik durumundan son zamanlarda kilo kaybı yaşamasına dek birçok faktörün dikkate alınması gerekiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Erdemoğlu, gerekli gördükleri bazı durumlarda da hastadan tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile idrar tetkiki istediklerini belirterek “Yine patch (yama) testi, prick test ya da deri biyopsisi tanı koymak için kullandığımız diğer enstrümanlardır” diyor.


BU YÖNTEMLERİ DENEYİN

  • Isırılan bölgeyi ılık suyla yıkayıp nemlendirici sürün.
  • Çok sıcak suyla duş almayın; cilt temizliğinde sert kese ve liften uzak durun.
  • Kolonya, ıslak mendil gibi kimyasal maddelerin cilde temasından kaçının.
  • Sentetik kumaşlar tercih etmeyin.
  • Çamaşır yıkarken çift durulama yapın, yumuşatıcı kullanmamaya çalışın.
  • Oda sıcaklığı ve nem oranına dikkat edin.
  • Aşırı terlemeye yol açacak unsurlardan kaçının.
  • Stresinizi yönetmeye çalışın.
  • Günde en az 5-6 su bardağı su için.
  • Sağlıklı beslenin; özellikle tüm yeşil yapraklı sebzeleri ve A, D, E, K vitaminlerini içeren besinleri tüketmeyi ihmal etmeyin.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

Anahtar Kelimeler:
kaşınıyorsanız bunları deneyin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
170 Kiloluk Habibe Teyze’nin Yaşam Aşkı
170 Kiloluk Habibe Teyze’nin Yaşam Aşkı
"Bitkisel ürünler cinsel gücü inanılmaz derece arttırıyor"
"Bitkisel ürünler cinsel gücü inanılmaz derece arttırıyor"
Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 14 büyük hata!
Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 14 büyük hata!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim