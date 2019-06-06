kaşınıyorsanız bunları deneyin

Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Erdemoğlu, pek çok kişinin kaşıntı şikayetiyle hekime başvurduğunu belirterek, bazı durumlarda da kaşıntının, cilt kuruluğundan alerjiye, egzamadan yetersiz beslenmeye, mantar hastalıklarından kurdeşene, psikiyatrik sorunlardan iç organ hastalıklarına dek birçok nedeni olduğunu söylüyor. Pek çok farklı nedenin sonucunda merkezi sinir sisteminden çıkan uyarıların periferik sinir sistemi yoluyla cildimize ulaştığını ve kaşınma hissi başladığını belirten Dr. Yeliz Erdemoğlu “Kaşınmak, beyinde serotonin hormonu salınımına neden olarak bireyi rahatlatsa da tekrarlayan kaşıntılar, hayat kalitesini belirgin biçimde azaltır ve bu durum dayanılmaz bir sıkıntıya dönüşebilir” diyor.



DİYABET VE KANSIZLIK DA YOL AÇABİLİYOR



Kaşıntı nedenini araştırırken hastanın anlattıkları, teşhise yönelik önemli ipuçları veriyor. Teşhis konulurken, kaşıntının şiddetinden gece-gündüz saatleri arasında değişiklik göstermesine, hastanın psikolojik durumundan son zamanlarda kilo kaybı yaşamasına dek birçok faktörün dikkate alınması gerekiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Erdemoğlu, gerekli gördükleri bazı durumlarda da hastadan tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile idrar tetkiki istediklerini belirterek “Yine patch (yama) testi, prick test ya da deri biyopsisi tanı koymak için kullandığımız diğer enstrümanlardır” diyor.



BU YÖNTEMLERİ DENEYİN

Isırılan bölgeyi ılık suyla yıkayıp nemlendirici sürün.

Çok sıcak suyla duş almayın; cilt temizliğinde sert kese ve liften uzak durun.

Kolonya, ıslak mendil gibi kimyasal maddelerin cilde temasından kaçının.

Sentetik kumaşlar tercih etmeyin.

Çamaşır yıkarken çift durulama yapın, yumuşatıcı kullanmamaya çalışın.

Oda sıcaklığı ve nem oranına dikkat edin.

Aşırı terlemeye yol açacak unsurlardan kaçının.

Stresinizi yönetmeye çalışın.

Günde en az 5-6 su bardağı su için.

Sağlıklı beslenin; özellikle tüm yeşil yapraklı sebzeleri ve A, D, E, K vitaminlerini içeren besinleri tüketmeyi ihmal etmeyin.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)