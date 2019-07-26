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Kardiyoloji uzmanından Aspirin uyarısı

Moskova İvan Seçenov Devlet Tıp Üniversitesi'nden Rus kardiyoloji uzmanı Anton Rodionov, kalp rahatsızlığı geçmişi bulunmayan hastaların kalp krizi riskini azaltmak için reçetesiz olarak Aspirin kullanmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Kardiyoloji uzmanından Aspirin uyarısı

Moskova İvan Seçenov Devlet Tıp Üniversitesi'nden Rus kardiyoloji uzmanı Anton Rodionov, kalp rahatsızlığı geçmişi bulunmayan hastaların kalp krizi riskini azaltmak için reçetesiz olarak Aspirin kullanmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

26 Temmuz 2019 Cuma 08:36
Kardiyoloji uzmanından Aspirin uyarısı

Sputnik'e konuşan Rodionov, "Hem iyi hem kötü bir ilaç yok. Belirtilere göre yazılan ilaçlar ile belirti olmadan yazılan ilaçlar vardır. Her türlü iskemik kalp hastalığı görülen hastalar, atriyal fibrilasyon ile ilişkili olmayan iskemik inmenin çeşitli türlerini geçiren hastalar ile periferik arter aterosklerozu görülen hastalar için Aspirin, hiç şüphesiz tercih edilen bir ilaçtır" dedi.

Aspirinin temel korunma amaçlı kullanılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu, bunun kalp krizi riskini önemsiz derecede önlediğini ancak gastrointestinal kanama riskini ciddi şekilde artırdığını vurgulayan Rus uzman, bu durumun sadece sağlıklı insanlar için değil, aynı zamanda yüksek tansiyon hastaları veya kardiyovasküler hastalıkları olmayan yaşlılar için de geçerli olduğunun altını çizdi.

Rodionov, "Bundan dolayı artık Aspirinin genel korunma amaçlı yazılmasının yanlış olduğu düşünülüyor ve insanların bu ilacı sürekli kullanmaması gerekiyor. Televizyon reklamlarında Aspirinin reçetesiz kullanımına ilişkin reklamlar bence ciddi suçlardan biri durumunda, zira Aspirin kardiyovasküler hastalıkları olan hastaların ihtiyaç duyduğu bir ilaçtır" ifadelerini kullandı.

Geçen sene 'New England Journal of Medicine'da yayımlanan çalışmada, geçmişte kalp rahatsızlığı ya da felç geçirmemiş 70 yaşından büyüklerin düzenli olarak Aspirin kullanmasının iç kanama riskini artırdığı öne sürülmüştü.

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kardiyoloji uzmanından aspirin uyarısı
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