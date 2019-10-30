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Kapalı alanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu riski!

Havaların soğumasıyla birlikte okul, sinema, alışveriş merkezi gibi kapalı olan alanlarda geçirilen zaman çoğalırken; üst solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma ihtimali artıyor. Mevsimsel özelliklerin de etkisiyle çocuklarda görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının artış gösterebildiğini belirten uzmanlar, bu hastalıkların bulaşıcı olduğunu hatırlatıyor ve bazı önlemler alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kapalı alanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu riski!

Havaların soğumasıyla birlikte okul, sinema, alışveriş merkezi gibi kapalı olan alanlarda geçirilen zaman çoğalırken; üst solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma ihtimali artıyor. Mevsimsel özelliklerin de etkisiyle çocuklarda görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının artış gösterebildiğini belirten uzmanlar, bu hastalıkların bulaşıcı olduğunu hatırlatıyor ve bazı önlemler alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

30 Ekim 2019 Çarşamba 11:05
Kapalı alanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu riski!

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi KBB Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, mevsimsel geçişlerde artış gösteren üst solunum yolu ve KBB enfeksiyonlarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, alınacak önlemlere dikkat çekti.

Bu dönemde çoğunluğu viral olan üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın olduğunu kaydeden Prof. Dr. Murat Topak, “Havaların soğuması nedeniyle kalabalık ve kapalı alanlarda geçirilen süre artmaktadır. Okullar, alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatro gibi alanlar üst solunum yolu enfeksiyonlarının yayılma göstereceği alanlar olarak dikkat çekmektedir. Bu dönem mevsimsel özellikleri nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonlarının artış gösterdiği bir dönemdir. Çoğunluğu viral olarak yayılmaktadır. Bununla bağlantılı olarak orta kulak iltihabında da artış görülmektedir” dedi.

Çocuklardaki üst solunum yolu enfeksiyonlarının nedeninin büyük oranda soğuk algınlığı virüsleri olduğunu ifade eden Topak, “Bu süreç içinde gelişebilecek orta kulak iltihaplarına daha çok bakteriler sebep olur” dedi.

Kulak nezlesinde ağrı değil, işitme kaybı olabilir

Burun akıntısı, burun tıkanıklığı hafif boğaz ağrısı şeklinde ortaya çıkan şikayetlere değinen Prof. Dr. Murat Topak, “Bu şikayetler arasında burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık,hafif boğaz ağrısı, öksürük ve hafif ateş yer alır. Orta kulak iltihabında ise kulak ağrısı, işitme kaybı ve ateş ön plandadır. Ancak kulak nezlesi olarak bilinen orta kulak iltihaplarında ağrı genellikle olmaz, işitme kaybı vardır. Tedavi olarak, viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin yararı yoktur, ateş için ateş düşürücü ilaçlar kullanılır, burun akıntısı ve tıkanıklık için tuzlu su içeren burun spreyleri yararlı olur, ayrıca yeteri kadar su içilmeli ve istirahat edilmelidir. Orta kulak iltihaplarının tedavisinde ise başlangıçta antibiyotik kullanılır” dedi.

Hasta olan kişilerle yakın temas kurulmamalı

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanan hastalıkların bulaşıcı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Murat Topak, bu hastalıkların bulaşıcı olduğunu belirterek genelde üç yolla bulaştığını söyledi:

  • Hasta kişi ile direkt elle temas veya hasta kişinin kullandığı eşyalara elle temas etmek
  • Hastanın hapşırığı veya öksürüğü ile havaya karışan küçük damlacıkların solunması
  • Hasta ile öpüşme gibi yakın temas kurulması.

Prof. Dr. Murat Topak, tavsiyelerini şöyle sıraladı:

“Hasta olanların hastalığı çevresindekilere bulaştırmaması için, burun akıntılarını uygun bir mendille temizleyip kapalı çöp kutularına atmaları, hapşırırken ve öksürürken ellerine doğru değil, herhangi bir kolunun iç yüzüne doğru hapşırıp öksürmeleri, arkadaşlarına yakın temasta bulunmamaları yararlı olur. Hasta olmayanlar ise; soğuk algınlığı olan arkadaşları ile yakın temasta bulunmamalı, ellerini sık sık içlerinden yavaş yavaş 20’ye sayıncaya kadar sabunla yıkamalı, başkalarının bardak, tabak, havlu gibi kişisel eşyalarını kullanmamalıdırlar. Ayrıca beslenmelerine ve uykularına dikkat etmeleri gerekir. Kalabalık sınıflarda sınıfın sık sık havalandırılması bulaşmayı önlemede yararlı olacaktır.”

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kapalı alanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu riski
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