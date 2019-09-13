Kanserde Risk Faktörlerine Dikkat

Genel olarak sessizce ilerleyen kanser hastalığı çevresel, genetik ve yaşam biçimindeki olumsuz koşullardan etkileniyor. Dünyada yapılan bilimsel çalışmalar diyet ve kanser arasında kuvvetli bir ilişki olduğu gösteriyor. Beslenme ve yaşam biçiminde yapılacak değişiklikler ile risk faktörlerini engelleyerek kanserden korunmak mümkün. Liv Hospital Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Duygu Derin kanser oluşumuna neden olan risk faktörleri ve alınması gereken önlemleri anlattı.