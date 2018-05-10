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Kanser Hastalarına Müjde: İşte Ödeme Listesine Alınan İlaçlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan yaptığı son dakika açıklamasında 18 yeni ilacın daha deme listesine alındığını belirtti.

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Kanser Hastalarına Müjde: İşte Ödeme Listesine Alınan İlaçlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan yaptığı son dakika açıklamasında 18 yeni ilacın daha deme listesine alındığını belirtti.

10 Mayıs 2018 Perşembe 10:42
Kanser Hastalarına Müjde: İşte Ödeme Listesine Alınan İlaçlar

Sosyal Güvenlik Kurumundan son dakika açıklaması geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı son dakika açıklamasında 18 ilacın daha ödeme listesine alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilacı geri ödeme listesine aldık. Yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nde listeye yeni ilave edilen ilaçlar; akciğer kanseri, multiple skleroz, atipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS), paroksimal nokturnal hemoglobinüri (PNH), aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit, anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisi, narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesi tedavilerinde kullanılmaktadır” 

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR

Bakan Sarıeroğlu, geri ödemeye alınan ilaçların bazıları ve kullanım alanlarını ise şu şekilde sıraladı:

  • VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)
  • XALKORİ: Akciğer kanseri
  • TAGRİSSO: Akciğer kanseri
  • ALECENSA: Akciğer kanseri
  • ZYKADIA: Akciğer kanseri
  • IRESSA: Akciğer kanseri
  • SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve paroksimal nokturnal hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması
  • OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı), NUVIGIL: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi (gece nefes durması hali)
  • DOPADEX: Parkinson hastalığı.

2017 yılının ikinci döneminden itibaren yaklaşık 100 adet ilaç geri ödeme listesine alındı. Bu ilaçlardan bir kısmı da daha önce TEB aracılığıyla yurt dışından temin edilen ilaçlardı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaHaberKanserKanser Ilaçları
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paem 2 saat önce

hangi bankaya yatıyordu para

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