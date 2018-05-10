Kanser Hastalarına Müjde: İşte Ödeme Listesine Alınan İlaçlar

Sosyal Güvenlik Kurumundan son dakika açıklaması geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı son dakika açıklamasında 18 ilacın daha ödeme listesine alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilacı geri ödeme listesine aldık. Yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nde listeye yeni ilave edilen ilaçlar; akciğer kanseri, multiple skleroz, atipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS), paroksimal nokturnal hemoglobinüri (PNH), aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit, anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisi, narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesi tedavilerinde kullanılmaktadır”

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR



Bakan Sarıeroğlu, geri ödemeye alınan ilaçların bazıları ve kullanım alanlarını ise şu şekilde sıraladı:

VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)

Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları) XALKORİ: Akciğer kanseri

Akciğer kanseri TAGRİSSO: Akciğer kanseri

Akciğer kanseri ALECENSA: Akciğer kanseri

Akciğer kanseri ZYKADIA: Akciğer kanseri

Akciğer kanseri IRESSA: Akciğer kanseri

Akciğer kanseri SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve paroksimal nokturnal hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması

Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve paroksimal nokturnal hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı), NUVIGIL: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi (gece nefes durması hali)

Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı), NUVIGIL: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi (gece nefes durması hali) DOPADEX: Parkinson hastalığı.

2017 yılının ikinci döneminden itibaren yaklaşık 100 adet ilaç geri ödeme listesine alındı. Bu ilaçlardan bir kısmı da daha önce TEB aracılığıyla yurt dışından temin edilen ilaçlardı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA