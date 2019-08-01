KALPTE 6 ÖNEMLİ YAZ KRİTERİ

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı, hazır gıdalar, sigara, stres derken kalp hastalarının sayısı son yıllarda hızla artıyor. Buna bir de aşırı sıcaklar eklendiğinde, tehlike daha da büyüyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Özkan “Kalp hastalarının yazın dikkat etmesi gereken çok önemli kurallar var. Kan sulandırıcılardan idrar söktürücülere dek yaz mevsiminde ilaç dozlarının yeniden ayarlanması da o kurallardan biri” diyor. Doç. Dr. Alper Özkan, kalp hastalarına 6 yaz önerisini sıraladı, önemli uyarılarda bulundu.

Günde 2-2,5 litre su için

Aşırı sıcaklarda sıvı kaybına karşı en az 8-10 bardak yani yaklaşık 2-2,5 litre su için. Su içmek için susamayı beklemeyin. Çünkü yapılan çalışmalar az su içenlerde kalp krizi riskinin daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Vücut susuz kaldığında damarlar büzüşerek, böbreklerimiz de sıvı tutarak tansiyonu dengelemeye çalışıyor. Bu nedenle, sıcak havalarda tansiyon ilacı kullanan hastalarda tansiyon değerlerinde aşırı iniş ve çıkışlar yaşanıyor; kan koyulaşırken, tansiyon dengesizliğine bağlı olarak felç riski artıyor. Bu nedenle gün içerisine yayarak düzenli su içilmesi önemli. Gazlı içecekler, meyve suları ve sıvı kaybını artıran alkol ve kafeinden uzak durun.

İlacınızın dozu için doktora başvurun

Aşırı sıcak ve nem vücut metabolizmasını etkilediği için ilaçların etkinliklerinde de farklılıklara yol açabiliyor. Sıcakların da etkisi ile genişleyen damarlar ve sıvı kayıpları tansiyonda düşme, kalp hızında artışa yol açıyor. Bu sebeple, aynı dozda alınan ilaçlar örneğin tansiyonda ve nabızda daha fazla düşmelere neden olabiliyor. Özellikle idrar söktürücü ilaçlar sıvı kaybını ve beraberinde sodyum, potasyum gibi mineral kaybını da artırdığından kişi sıcak çarpmasına çok daha fazla yatkın oluyor. Bu tür ilaçlarınızı mutlaka doktor kontrolünde kullanın; ilaçlarınızın dozunu da doktor nezaretinde yeniden ayarlanmasına özen gösterin.

Bu saatlere dikkat edin!

Öğle saatlerinde yakıcı güneş ve aşırı sıcaklar kalp hastaları için büyük risk oluşturuyor. Bu nedenle özellikle 10:00-16:00 arası kapalı ve serin ortamlarda bulunun; mümkünse bu saatlerde dışarı çıkmayın. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa da sabah erken ve akşamüzeri saatleri tercih edin. Keten gibi gevşek dokumalı kumaşlardan yapılmış bol ve açık renk giysiler tercih edin ve mutlaka şapka takın.

Sağlıklı ve dengeli beslenin

Yemek yedikten hemen sonra vücudumuzdaki kanın önemli bir kısmı sindirim sistemiyle ilgili organlara yöneliyor. Bu nedenle, sıcak havalarda, sindirimi kolay olan gıdalar tüketilmeli ki dolaşımdaki kanın çoğu sindirim için kullanılmasın. Zeytinyağlı gıdalar, sebzeler ve meyvelerin sindirimi nispeten daha kolay oluyor. Bunun dışında, soğuk olarak hazırlanan ve tüketilen çorbalar da vücut ısının düşürülmesine katkıda bulunabiliyor. Pişirme usulü olarak da haşlama, buğulama ve ızgara yöntemleri tercih edin.

Hareketsiz kalmayın

Kalp sağlığının korunmasında düzenli egzersiz yapılması son derece önemli fakat sıcak havalarda ciddi sıvı kayıplarına yol açacak ağır egzersizlerden kaçının. Serin havalarda yapılan egzersiz ile kıyaslandığında sıcak ve nemli havalarda yapılan egzersiz sırasında kalbimiz 2-4 kat daha fazla yoruluyor. Pamuklu ve hafif kıyafetler giyerek, sıvı alımını ihmal etmeden spor yapılması önemli. Aksi takdirde vücut için gerekli sodyum, potasyum gibi önemli tuzların kaybına, halsizlik yorgunluk ve kramplara yol açabilir.

Sigaradan kaçının

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Özkan “Sigara 4 mevsim zararlı! Yaz aylarında ise artan nem ve sıvı kayıpları nedeni ile hem kalp ve dolaşım hem de solunum sistemi üzerine ciddi olumsuzluklara yol açıyor. Sıvı kayıpları ile birlikte koyulaşan ve akışkanlığı azalan kan sigaranın da etkisi ile pıhtılaşıyor. Bilimsel çalışmalar yaz aylarında sıcakların da etkisi ile kalp krizi riskinin arttığını, sigaranın da bu riski bir kat daha artırdığını gösteriyor” diyor.