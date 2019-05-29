Kalça Ağrıları İle Bel Fıtığı Birbirine Karıştırılıyor!

Kalça ağrısı ve bel fıtığının birbirine karıştırıldığına dikkat çeken, Çevre Hastanesi doktorlarından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. M. Yavuz Çırpıcı; hem hasta, hem de hekim açısından teşhis ve tedavide ki önemine değindi. İleri yaşlarda belde kireçlenme ve bel fıtığından kaynaklanan ağrıların, kalçaya da yayıldığını ve kalça ağrısı ile karıştırılabildiğini söyleyen Op. Dr. M. Yavuz Çırpıcı şöyle konuştu: “Özellikle kalça ve bacağa yayılan ağrı yakınması olan bel fıtığı hastalarında, fıtık ameliyatı sonrası kalça ağrıları devam ediyor. İkisi içinde birbirinde farklı tedaviler uygulanması gerekiyor. Kalça eklemi uyluk kemiğinin üst ucu ile leğen kemiği arasında ki eklemdir. Kalça ağrısı; yumuşak doku, kasların ve tendonların birbirine sürtmesi, aşırı gerilmesi, ödem ve iltihaplarından, eklem daralmasına bağlı kemiklerin arasında ki sürtünmeden, kireçlenmeden, iltihaplı romatizma, gelişimsel kalça displazisi (Doğuştan Kalça Çıkığı) geçici eklem zarı iltihabı, veya travma kaynaklı olabiliyor. Hastalar kalça ağrısını kabalarında ki ağrıyı ifade etmek için kullansalar da, kalça ekleminin ağrısı kasıkta ve uyluğun ön yüzünde, hatta dizde de hissedilebiliyor.”

Dinlenmekle geçmeyen ve gece uykudan uyandıran kalça ağrısı “önemlidir”

Op. Dr. M. Yavuz Çırpıcı; “Günlük yaşam aktivitelerimizi rutinimiz dışında fazla yaptığımızda, sık sık eğilip doğrulduğumuzda, merdiveni özellikle ağır bir yük taşırken kullandığımızda, sert zeminde uzun süre yüründüğünde vb durumlarda herkeste ağrı olabiliyor, eğer ağrı gece uykusundan uyandıracak kadar şiddetliyse ve dinlenmeyle geçmiyorsa bir uzmana o zaman başvurmak gerekir. En çok görülen şikâyetler istirahat edildiği halde geçmeyen ağrı, eklemden aşırı çıtırtı sesi gelmesi, topallama veya hareket kısıtlılığıdır. Bu şikâyetlerle gelen hastanın normal bir grafisini çektiğimizde eklemdeki daralma, kıkırdak yüzeylerdeki harabiyet ya da oluşan osteofit dediğimiz kemiksi çıkıntılara göre eklem probleminin derecesi belirlenir. Tedavi seçeneklerimizi, hastanın yaşı, cinsi, hobileri, yaptığı işlere ve eklemin belirlenen harabiyetderecesie göre belirleriz”dedi.

Kalça Ağrısı Tedavisi;

Ağrının arttığı dönemlerde kalçaya binen yükü azaltmak için kısa süreli istirahat yapılmalıdır,

Hasta kilolu ise kilo vermesi fayda sağlayacaktır,

Kalça ağrılarında tanıya göre lokal sıcak uygulama ve fizik tedavi yöntemlerinden yararlanılabilir,

Baston yürüteç gibi yardımcı araçlar ve dengeyi sağlamada kullanılabilir,

Egzersizler, ağrının sıklığını da azaltır,

Kalça eklemi ileri derecede yıpranmış ve ağrı yakınması bu yöntemlerle giderilemeyen hastalarda, ameliyat yapılması (cerrahi girişim) gerekebilir.

Doğumsal patolojilerde cerrahi uygulama gerektirebilir,

Yansıyan ağrılarda ağrının asıl kaynağı bulunmalıdır,

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