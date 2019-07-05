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Kalabalık Havuzlarda Enfeksiyona Dikkat!

Aşırı sıcakların başlamasıyla birlikte, tatil köylerinde,sitelerde ve spor merkezlerinde bulunan havuzlar, serinlemek isteyen kalabalıkgrupların tercihi oluyor. Özellikle havuza toplu girilen yerlerde, kulakenfeksiyonu şikâyetlerinde artış gözleniyor.

Kalabalık Havuzlarda Enfeksiyona Dikkat!

Aşırı sıcakların başlamasıyla birlikte, tatil köylerinde,sitelerde ve spor merkezlerinde bulunan havuzlar, serinlemek isteyen kalabalıkgrupların tercihi oluyor. Özellikle havuza toplu girilen yerlerde, kulakenfeksiyonu şikâyetlerinde artış gözleniyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:51
Kalabalık Havuzlarda Enfeksiyona Dikkat!

Yaz aylarında kulakenfeksiyonlarına bağlı şikayetlerin arttığına dikkat çekenÇevre Hastanesi doktorlarından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr.Abdülkadir Kilimcioğlu şöyle konuştu; “Kulağın tıkanması, işitme azlığı, kulak ağrısı gibi problemlerin yanısıra kulak tıkanıklığına bağlı dengede yaşanan şikâyetler yaz aylarındaartıyor. Denize ve havuza toplu girilen yerlerde dış kulak yolu enfeksiyonudaha çok görülüyor. Kulak enfeksiyonlarının yanı sıra, kulak kirinin (kulakkanalındaki buşon) su alarak şişmesi ve kulağı tıkaması işitme problemleri yaratıyor.Kulak kanalına su girmesi ile oluşan, çok ağrılı tıkayıcı bir enfeksiyondur. Kanalcildi şişer, kızartır ve kulağı tıkar. Hasta, kulak kepçesini hareketettiremez.Özellikle ağrı; çene hareketleri ve yemek yemesırasında ortaya çıkar. Enfeksiyonun ilerlemesi sonucunda, ağrı daha fazlaşiddetlenir. Burada dış kulak yolu, tabii enfeksiyona bağlı şişkinliği arttıracağıiçin yolu daralttığından, işitme kaybı da ortaya çıkabilir; enfeksiyona bağlıakıntı da meydana gelebilir. Ağrı başladığındahemen hekime başvurulmalıdır. Aksi takdirde kulak kanalında ki enfeksiyonilerler, yüze ve kulağın iç kısımlarına yayılır.”

Kulak Temizliği NasılYapılmalı?

AbdülkadirKilimcioğlu; ayrıca kulak kirinin su alarak şişmesi sonucu kulağıtıkadığını ve işitme kaybına neden olduğunu söyledi ve kirin yumuşatılarak, aspiratörletemizlenmesinin uygun olduğunu ancak şırıngalarlayıkamanındoğru olmadığınıbelirterek şöyle konuştu: “ Eskidenkullanılan büyük metal şırıngalarla kulak kirini yıkamanın, doğru olmadığını belirtmekistiyorum. Çünkü; kulak kirinin arkasında kulak zarı delik mi, kir haricindebir enfeksiyon var mı bilmiyoruz. Eğer enfeksiyon varsa su ile enfeksiyonuarttırabiliriz, orta kulağı yıkamış oluruz ve orta kulak enfeksiyonuna nedenoluruz. Kirin yumuşatılarak, aspiratörle temizlenmesini daha uygun buluyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
kalabalık havuzlarda enfeksiyona dikkat
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